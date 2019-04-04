закрыть
4 апреля 2019, четверг, 20:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

В Куропатах прошел крестный ход

11
  • 4.04.2019, 18:58
  • 6,663
Фото: RFE/RL

В нем приняли участие более сотни верующих.

В куропатском крестовом ходе 4 апреля приняли участие более сотни православных и католиков. Верующие читали молитвы и пели религиозные песни.

За участниками крестного хода следили милиционеры в штатском.

В крестовом шествии приняли участие молодой священник. Как сказал один из верующих, их молитвы и сегодняшний чин напрямую связаны с утренними событиями в Куропатах.

Среди пришедших был советник посла Польши в Беларуси Марцин Войцеховский, политики Николай Статкевич с супругой Мариной Адамович, Виталий Рымашевский, Алексей Янукович.

Зачитав молитвы, люди с песней начали крестный ход, двигаясь вниз с «Голгофы». По дороге они останавливались и читали молитвы. Процессия спустилась с «Голгофы», зачитала молитву еще раз.

Напомним, утром 4 апреля стали поступать сообщения очевидцев о сносе крестов в Куропатах. Власти снесли 70 крестов.

Некоторых приехавших в Куропаты политиков и активистов — Павла Северинца, Дмитрия Дашкевича, Филиппа Шаврова, Дениса Урбановича, Нину Багинскую — задержал ОМОН. Всего задержано 15 человек.

Глава католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал срочно остановить снос крестов в Куропатах. По его словам, действия властей вызывают «мягко говоря, недоумение».

Пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин заявил «Радыё Свабода», что удивлен тем, что Минкульт не в курсе того, что происходит в Куропатах и что никто не комментирует, почему сносят кресты: «Это памятник культуры. И все-таки я не оставляю надежды, что речь идет про усовершенствование памятника, а не про его разрушение».


популярное за неделю

Мнение

Cамозванец осквернил главный символ христианства
Cамозванец осквернил главный символ христианства Николай Статкевич
Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить
Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить Богдан Яременко
Бесплатный сыр - только в мышеловке
Бесплатный сыр - только в мышеловке Леонид Невзлин
Совпадение?
Совпадение? Телеграм-канал «Баста»