В Куропатах прошел крестный ход 11 4.04.2019, 18:58

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Фото: RFE/RL

В нем приняли участие более сотни верующих.

В куропатском крестовом ходе 4 апреля приняли участие более сотни православных и католиков. Верующие читали молитвы и пели религиозные песни.

За участниками крестного хода следили милиционеры в штатском.

В крестовом шествии приняли участие молодой священник. Как сказал один из верующих, их молитвы и сегодняшний чин напрямую связаны с утренними событиями в Куропатах.

Среди пришедших был советник посла Польши в Беларуси Марцин Войцеховский, политики Николай Статкевич с супругой Мариной Адамович, Виталий Рымашевский, Алексей Янукович.

Зачитав молитвы, люди с песней начали крестный ход, двигаясь вниз с «Голгофы». По дороге они останавливались и читали молитвы. Процессия спустилась с «Голгофы», зачитала молитву еще раз.

Напомним, утром 4 апреля стали поступать сообщения очевидцев о сносе крестов в Куропатах. Власти снесли 70 крестов.

Некоторых приехавших в Куропаты политиков и активистов — Павла Северинца, Дмитрия Дашкевича, Филиппа Шаврова, Дениса Урбановича, Нину Багинскую — задержал ОМОН. Всего задержано 15 человек.

Глава католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал срочно остановить снос крестов в Куропатах. По его словам, действия властей вызывают «мягко говоря, недоумение».

Пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин заявил «Радыё Свабода», что удивлен тем, что Минкульт не в курсе того, что происходит в Куропатах и что никто не комментирует, почему сносят кресты: «Это памятник культуры. И все-таки я не оставляю надежды, что речь идет про усовершенствование памятника, а не про его разрушение».