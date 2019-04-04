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Куратор Украины в администрации Путина решил уйти из Кремля

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  • 4.04.2019, 19:09
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Олег Говорун

Структура, которой Олег Говорун руководил с 2013 года, курировала Украину, Южную Осетию и Абхазию.

Олег Говорун, занимавший пост начальника управления по приграничному сотрудничеству администрации президента России, покидает свой пост. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник, близкий к АП. Информацию подтвердили РБК два источника, близких к Кремлю.

«К нему не было никаких претензий, он устал, хотел уйти еще в прошлом году», — заявил один из источников.

Собеседник «Коммерсанта» уточнил, что Говорун уходит с должности по семейным обстоятельствам, а его место займет один из сотрудников управления.

Структура, которой Говорун руководил с 2013 года, курировала Украину, Южную Осетию и Абхазию. Изначально управление называлось управлением президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, однако в 2018 году указом президента РФ оно было преобразовано в управление по приграничному сотрудничеству. Говорун тогда сохранил пост главы управления. В президентском указе целью реформирование управления было указано совершенствование деятельности администрации президента.

До работы в управлении администрации президента Говорун был министром регионального развития России. Он покинул этот пост в 2012 году.


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