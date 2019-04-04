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МВД: Игроков «Юности» подозревают в незаконном обороте и употреблении наркотиков

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  • 4.04.2019, 19:30
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Иллюстрационное фото

Речь идет о не единичных фактах.

Игроков ХК "Юность-Минск" подозревают в незаконном обороте наркотических средств. Есть основания полагать, что факты распространения и употребления запрещенных веществ в команде не единичны. Об этом сообщает сайт МВД.

- Вечером 1 апреля наряд патрульно-постовой службы милиции Центрального РУВД патрулировал окрестности столичного проспекта Победителей. Внимание сотрудников привлекли два молодых человека, которые, завидев стражей порядка, принялись нервно прятать что-то по карманам.

Причины подозрительного поведения стали понятны, когда на предложение предъявить содержимое карманов парни достали две полимерные баночки с похожим на гашиш спрессованным веществом, бумажный сверток с идентичным содержимым, три пакетика некурительного табака "насвай", стеклянные трубочки, которыми можно пользоваться при потреблении наркотиков. Вскоре установили и личности задержанных — ими оказались защитник и нападающий хоккейного клуба "Юность-Минск". Результаты исследований ГКСЭ подтвердили, что изъятое вещество действительно является гашишем.

Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Центрального РУВД выяснили, что к распространению наркотика непосредственное отношение имеют еще двое хоккеистов клуба, их задержали на следующий день. Также была получена информация, что изъятый гашиш — остатки после недавней загородной вечеринки одноклубников.

Оперативники продолжают работу по установлению всех звеньев цепочки распространения зелья. Кроме непосредственно задержания причастных к сбыту лиц, предстоит детально разобраться с различными аспектами произошедшего. Например, правоохранители будут выяснять схемы распространения наркотика в команде, насколько долго и регулярно ее члены употребляли запрещенные вещества, какой круг хоккеистов (и не только их), что участвовали в этом.

Возбуждены уголовные дела по чч. 1, 2 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Устанавливаются источники поступления наркотиков, — говорится в сообщении.

Первая команда "Юности" сегодня проводит второй матч финальной серии плей-офф экстралиги против "Немана", в ее составе нет потерь, не связанных со спортивным контекстом. По всей видимости, в отчете на сайте МВД речь идет о молодежной команде.


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