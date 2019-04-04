Глава общественной телерадиокомпания Украины: Дебаты состоятся 19 апреля, даже без кандидатов в президенты 4.04.2019, 19:38

Зураб Аласания

Дебаты состоятся, даже если претенденты на пост президента Украины не придут на эфир.

Дебаты между кандидатами в президенты Украины – действующим главой страны Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским – состоятся в любом случае, даже если претенденты на пост главы государства не придут на эфир.

Об этом заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания 4 апреля во время пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"19 апреля между 20.00 и 21.00 дебаты будут проведены в любом случае. Даже независимо от того, будут ли кандидаты, мы должны данное время забронировать именно под это. В это время будут какие-то нейтральные картинки, если кандидаты не появятся, но они будут проведены. Мы будем готовы к участию кандидатов в любом варианте, это закон", – сказал Аласания.

Он также отметил, что порядок проведения дебатов детально прописан в постановлении Центризбиркома №472 от 5 мая 2014 года.

По его словам, в нем не предусмотрено свободных форматов.

Тем не менее НОТУ готова к другим вариантам проведения дебатов, в том числе и тем, которые прозвучали публично, добавил председатель правления телерадиокомпании.

"Мы даже сегодня связались с обоими штабами и получили согласие на учредительную встречу", – подытожил Аласания.

31 марта в Украине прошли очередные президентские выборы. В них приняли участие 39 кандидатов. Явка избирателей составила 62,8%.

Согласно данным обработки Центральной избирательной комиссией Украины 100% электронных протоколов, у кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского 30,24%, у действующего главы государства Петра Порошенко – 15,95% голосов. Они выходят во второй тур, который запланирован на 21 апреля.

Вечером 3 апреля Зеленский предложил провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Он заявил, что ждет ответа от Порошенко в течение 24 часов, и выдвинул ряд условий.

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщили, что обладают технической возможностью провести трансляцию дебатов кандидатов в президенты с НСК "Олимпийский", но законодательно это не урегулировано. 4 апреля председатель НОТУ Зураб Аласания заявил, что Общественное начинает переговоры со всеми сторонами.

По словам заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Украины Евгения Радченко, дебаты кандидатов могут быть формой предвыборной агитации и должны оплачиваться из фондов кандидатов, но агитация законодательно запрещена до официального объявления ЦИК второго тура выборов.

4 апреля в штабе Зеленского заявили, что Порошенко не выполнил все условия штаба, а потому дату и время дебатов назвать там пока не готовы.