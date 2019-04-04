Куропаты: последний бастион 9 Виктор Горбачев

4.04.2019, 19:46

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Виктор Горбачев

Фото: Facebook

Этот бастион, как ком в горле у этой диктатуры.

Он, пока ещё, не пал. Но уже вот-вот. Это - последний бастион. Это - наша боль и наши Куропаты.

Этот бастион, как ком в горле у этой власти. У временной власти. У этой диктатуры. Оккупировавшей страну и взявшую в плен всё и всех. И вот уже как 25 лет удерживающей в этому плену остатки человеческого. Они сломали всё на своём пути. Пали предприниматели, фермеры, таксисты, тунеядцы, рабочие, учителя и врачи, студенты и колхозники. Один за одним — как домино. Раздробили народ на части, на кусочки. Разорвали страну в клочья. Втоптали по самое горло. И лишь горстка отважных и смелых продолжала и продолжает стоять на краю пропасти. Все уже сдались, опустили руки, разбежались по норкам. И лишь Куропаты стоят. И лишь кресты в Куропатах, как заноза в глазах дьявола. Даже «день воли» пал у ног диктатуры. Песни и танцы в загоне и под колпаком. Отсмеялись. Отвеселились. Мальчики в погонах и без. Всё в руках дьявола. А Куропаты всё стоят. Всё держат последний рубеж. Бастион с малым количеством людей пытается остановить страну от полного падения. От хаоса. Живые стоят рядом с мёртвыми. Живых единицы — мёртвых тысячи. Но, пока стоит хоть один живой в Куропатах человек с сердцем — страна жива! Предки в могилах плачут и просят помощи. Но мы, большинство, их не слышим. Мы очерствели. Мы — разучились плакать. А тогда? А тогда их ночами свозили в Куропаты. И в затылок. Просто так. Или, нет, не просто так. Они были с сердцем и людьми звались. Их за это и положили тут. В Куропатах. И сейчас готовы продолжать это с теми, кто не "в ногу" с дьяволом.

Я не знаю, если Бог или какой другой Господь, не видел, но сегодня я видел дьявола. Не самого его, а слуг. Слуг дьявола в человеческом обличье и одеждах. Они громили на своём пути кресты. Много крестов. И увозили. На распил и на дрова. Чтобы пустить души убиенных - да пеплом, да по ветру. Я не мог сегодня плакать. Слезы высохли. Но стонала душа. Сильно. Душа плакала. Я слышал сегодня на расстояние плач и стон тех, кто лежит в Куропатах. Они там за нас молятся. Даже убитые. За нас живых. Понимаете? За нашу трусость и подлость. За наше раболепие и предательство. И они ещё надеются на нас. А мы?

А мы по ним тракторами и бульдозерами. А мы кресты в груду и на свалку истории. А эти варвары по их душам едут и смеются. И нет предела безумию этой власти. Господи! Ты где? Что с нами происходит и кто мы такие? А может, ты просто устал смотреть на нашу трусость и раболепие, на наше предательство? Может — ты просто ушёл с нашей страны? И мы остались одни. Нет, даже не так. Мы остались с дьяволом и его слугами. И тот, кто еще не сломлен — у них на мушке. Падает последний бастион. Падает страна. Всё последнее и человеческое грузят в кучу. В кучу крестов. Сравнивают по команде дьявола. Вы не знаете кто сжигал Хатынь? Тогда - вам в Куропаты. Там они сносят кресты. Мы наблюдаем окончательное падение человека. И не только крестов. Всех остатков человеческого. Страны.

Но! Можно снести кресты, но не человеческую память. Можно сравнять всю землю в Куропатах и все могилы, но не душу человека. Да, можно поставить на колени. Можно даже на краю пропасти, как в далекие 30 годы — и в затылок. Но! Но стон убиенных предков всё равно будет всегда слышен из земли Куропатской. Он будет нас преследовать всегда и везде. Они там плачут. И их плач будет стоять у нас в ушах всегда. Взрослый и детский. Мы от него не спрячемся. Хоть вы и атеисты. Да, можно сломать все кресты, высечь этот лес, построить тут очередную резиденцию или спортивную арену, но нельзя сбежать от самого себя. От памяти. От предков не уйти. Они даже во снах будут с нами.

И пока есть хоть один Человек в этой стране, знающий и помнящий про Куропаты — этот бастион не падёт. Однако. Самое страшное и ужасное тут то, что всё это творится руками самих белорусов. Нашими руками, руками - приспособленцев, которым все равно, лишь бы устроиться хорошо сейчас и готовых потом оправдываться тем, что им "приказали". Сначала им приказали подтасовывать выборы, потом сносить кресты. А что дальше прикажут? Как в далёкие 30? Свозить на край рва?

И да, это не кресты в Куропатах сносят — это нас с вами живьём закапывают. А мы стоим и смотрим, в очередях. Молча и покорно.

Горите в аду! Демоны!

Виктор Горбачев, Facebook