Reuters узнал о маскировке «секретной базы Минобороны РФ» под пионерлагерь 1 4.04.2019, 19:55

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иллюстрационное фото

Там находится связанная с Минобороны РФ база для бойцов частных военных компаний.

На территории военной базы рядом с хутором Молькино под Краснодаром располагаются три казармы, замаскированные по документам под пионерский лагерь, где расквартировываются российские частные военные специалисты перед отправкой в Сирию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы и собеседников, близких к бойцам, бывавших там, передает РБК.

В частности, о существовании этих казарм стало известно из судебных документов, относящихся к тяжбе между компанией «Мегалайн», занимающейся строительством этих объектов и ее субподрядчиком «Севзапстрой», который участвовал в стройке. В своем решении суд описывает одно из зданий как «пионерский лагерь», два других корпуса названы зданиями для «временного размещения отдыхающих».

Речь, по данным Reuters, идет о двухэтажных зданиях, расположенных на территории базы российской военной разведки в Молькино. Строительство казарм было завершено в 2015 году. На въезде на территорию корреспонденты агентства видели, что автомобили заезжают на ее территорию через блокпост, на котором их проверяют вооруженные люди в российской военной форме.

Источник Reuters, близкий к бойцам и который останавливался в лагере, а также родственник одного из бойцов, бывавший в лагере, утверждают, что казармы рядом с хутором Молькино в Краснодарском крае были перевалочным пунктом перед отправкой в Сирию.

Агентство со ссылкой на данные СПАРК сообщает, что «Мегалайн» связан с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. В тот момент, когда компания платила за строительство лагеря, она на 50% принадлежала компании «Лахта», а еще на 50% — фирме «Конкорд менеджмент и консалтинг». С 2003 по 2011 год, по данным СПАРК, «Конкорд менеджмент и консалтинг» контролировался Пригожиным, во время проведения платежей за лагерь в Молькино «Конкорд» принадлежал матери Пригожина, в 2017 году компания снова стала официально принадлежать Пригожину, отмечает агентство.

Минобороны России не ответило на вопрос агентства о предназначении зданий в Молькино. Так же поступила и компания «Мегалайн». «Мы ничего не знаем об этом [казармах в Молькино]. Вообще не наш вопрос», — приводит Reuters комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Конкорд менеджмент и консалтинг» отказался отвечать на вопросы агентства, назвав их «не имеющими никакого отношения к действительности» и объяснив, что расценивает Reuters «как ангажированное издание, существующее на средства американских и британских властей для очернения российской действительности».