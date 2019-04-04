Беларусь просит РФ продлить кредит на БелАЭС на 10 лет 9 4.04.2019, 20:09

Фота: ТАСС

Предложения белорусской стороны касаются увеличения срока кредита с 25 до 35 лет.

Беларусь и Россия обсуждают возможность продления российского кредита на строительство Белорусской атомной электростанции в Островце. Об этом 4 апреля рассказал журналистам глава Белэнерго Виктор Каранкевич, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В настоящее время, по его словам, данный вопрос прорабатывается на уровне министерств финансов двух стран. Предложения белорусской стороны касаются, как увеличения срока кредита — с 25 до 35 лет, так и снижения процентной ставки.

В сентябре прошлого года Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство БелАЭС и снижения процентной ставки. Белорусская сторона это мотивировала тем, что сроки по строительству российской стороной нарушены. «И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее. Это примерно до 3%», — говорил диктатор.

Белорусская АЭС возводится за счет кредита России, для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200.

Кредит в размере до 10 млрд долларов для финансирования 90% стоимости строительства 2 энергоблоков АЭС будет использоваться белорусской стороной с 2011 по 2020 год. Погашение кредита начинается через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию АЭС, но не позднее 1 апреля 2021 года и осуществляется 30 равными долями каждые 6 месяцев. Отмечалось, что Беларусь обязана проводить все платежи в пользу российской стороны в американских долларах.

На 50% суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по ставке 5,23% годовых, на вторую половину транша кредита процентная ставка составит «LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых».

Оговорены были и меры на случай просрочки платежей.