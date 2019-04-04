Грабовский и Платт поддержали сборную Беларуси перед спаррингами с командой России 4.04.2019, 20:30

ФОТО: АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО

Беларусь проведет два матча с Россией 5 и 6 апреля.

Михаил Грабовский и Джефф Платт присоединились к флешмобу, приуроченному к матчам сборных Беларуси и России, которые пройдут 5-6 апреля на "Чижовка-Арене", передает pressball.by.

Участник Евровидения-2017 дуэт Naviband призвал болельщиков присоединиться к флешмобу в поддержку сборной Беларуси в матчах с олимпийской командой России на "Чижовка-Арене" 5 и 6 апреля.

Первый матч начнется в 20.00, второй — в 17.00.