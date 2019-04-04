Страны НАТО согласовали пакет мер против РФ в Черном море 4.04.2019, 20:50

Пакет мер предполагает поддержку Украины и Грузии в ответ на «поведение» РФ.

Страны-члены НАТО согласовали «пакет мер» в Черном море, который предполагает поддержку Украины и Грузии в ответ на «поведение» России. Об этом по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает РБК.

«Мы согласовали пакет мер, который улучшит нашу осведомленность о ситуации, увеличит поддержку Украине и Грузии в таких областях, как обучение морских сил и береговой охраны, заходы в порты, а также учения и обмен информацией», — сказал он.

По его словам, на встрече обсуждались дальнейшие действия членов альянса, с помощью которых может быть повышена безопасность в Черноморском регионе. «Россия применила силу для незаконной аннексии Крыма и продолжает наращивать военную мощь по всему региону. Мы призываем Россию освободить украинских моряков и корабли, захваченные в прошлом году в Азовском море», — добавил Столтенберг.

Он отметил, что прямо сейчас одна из военно-морских групп НАТО патрулирует акваторию Черного моря и проводит учения с украинскими и грузинскими кораблями. «Таким образом, мы сохраняем наше внимание и присутствие в этом жизненно важном регионе», — заключил он.

3 апреля постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сообщила, что на саммите иностранных дел стран — членов НАТО должен быть принят так называемый черноморский пакет мер (Black Sea package) в отношении действий России в этом регионе. Она подтвердила, что Вашингтон совместно с НАТО разработал соответствующий «пакет мер», который, в частности, будет включать наблюдение с воздуха, а также отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море.