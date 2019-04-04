Вчера возле Бреста произошло землетрясение с магнитудой 4,6 4.04.2019, 21:03

Для наших широт землетрясение - необычное явление.

Землетрясение произошло вечером, 3 апреля 2019 года на территории Польши около 21.18. Магнитуда - 4,6, глубина порядка 750 км, передает virtualbrest.by.

В зону, в которой фиксировались толчки, попадает и Брест, но естественно, они практически не ощущались.

Это, скорее, больше любопытно (с теоретической точки зрения), чем опасно. Карта показывает, что для наших широт землетрясение - несколько необычное явление.