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Вчера возле Бреста произошло землетрясение с магнитудой 4,6

  • 4.04.2019, 21:03

Для наших широт землетрясение - необычное явление.

Землетрясение произошло вечером, 3 апреля 2019 года на территории Польши около 21.18. Магнитуда - 4,6, глубина порядка 750 км, передает virtualbrest.by.

В зону, в которой фиксировались толчки, попадает и Брест, но естественно, они практически не ощущались.

Это, скорее, больше любопытно (с теоретической точки зрения), чем опасно. Карта показывает, что для наших широт землетрясение - несколько необычное явление.


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