Крым, война и достоинство: ответы Зеленского на 25 вопросов 14 4.04.2019, 22:01

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Владимир Зеленский

Политик поделился личными воспоминаниями и взглядами на политику и будущее Украины.

В сети появились ответы лидера избирательной гонки в Украине Владимира Зеленского на вопросы, которые задавали кандидатам в президенты Украины на протяжении предвыборной кампании.

Соответствующие цитаты приводит украинская служба "Радио Свобода". Интервью состоит из 25 ответов.

1. Какое ваше самое теплое воспоминание детства?

Детство – беззаботный, счастливый возраст. Теплых воспоминаний много. Например, как дед водил в тир и учил стрелять из пневматического оружия. Или как бабушка вела зимой в детский сад – а в Кривом Роге были суровые зимы, сильные метели (степной же климат!) – и снимала с себя шапку, чтобы закрыть мне лицо от ветра и снега. Такая своеобразная "балаклава" у меня была.

2. Ваш любимый фильм?

Я ярый киноман. Не могу назвать один-единственный любимый фильм, их много. Есть такие, которые я смотрел несколько раз. Например, "Человек дождя" Барри Левинсона, "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы, "Однажды в Америке" Серджио Леоне, "Пролетая над гнездом кукушки" Милоша Формана.

3. Ваша любимая книга?

Выделить одну невозможно. В разные периоды жизни были и различные литературные предпочтения. В детстве, в школе, нравились Жюль Верн, Артур Конан Дойл, Редьярд Киплинг, ведь хотелось окунуться в мир приключений и героических поступков. В старшей школе открыл для себя Чехова, Гоголя, Франко. Позже, в студенческие годы, когда я уже играл в КВН и сам начал писать первые скетчи, читал много новелл О. Генри, произведений Джерома К. Джерома - литературы с тонким юмором. Был период увлечения детективами - Эдгар По, Патрик Зюскинд. Сейчас время от времени возвращаюсь к классике - того самого Чехова. С уважением отношусь к поэзии Лины Костенко. А если есть желание отдохнуть, оторваться от реальности, читаю Дэна Брауна или Акунина.

4. Назовите одну вещь, которую вы взяли с собой на Марс?

Ракета, чтобы вернуться назад. Что там, на Марсе, самому делать? В идеале было бы иметь еще кого-то из живых существ - чтобы пообщаться.

5. Какие три слова вы говорите иностранцам, которые ничего не знают об Украине?

Шевченко. Кличко. "Квартал 95". Мне кажется, это имена-бренды, по которым нашу страну знают в мире.

6. Что у вас вызывает наибольшую грусть?

Равнодушие. Как говорится, с молчаливого согласия равнодушных людей на Земле существует предательство.

7. Чему вы больше всего радуетесь?

Искренним улыбкам своих детей и просто людей. Думаю, что человек счастлив, когда она смеется. Даже когда этот смех - сквозь слезы, люди избавляются боли.

8. На каком иностранном языке вы разговариваете?

На английском.

9. Чему бы вы хотели научиться?

Таких вещей много. Например, дайвинг. Я действительно хочу этому научиться. Или контроль собственных эмоций - иногда это крайне важно. Ежедневно жизнь предлагает нам новые вызовы, челенджы, из которых мы должны делать свои выводы. Ежедневно новый урок.

10. Где вы отдыхаете?

Важнее не где, а с кем. Время, проведенное с семьей, – это всегда отдых. Даже если это просто будний вечер.

11. Владельцем или акционером чего именно вы стали во время приватизации в 90-х?

В указанный Вами период я был учеником в школе, а затем – студентом. Был владельцем своих конспектов. Никогда ничего не приватизировал. Все, что имею, заработал в течение жизни вместе со своими партнерами и командой студии "Квартал 95".

12. Кто из государственных деятелей мира является для вас примером для подражания?

Ли Куан Ю – один из создателей сингапурского "экономического чуда".

Уинстон Черчилль.

13. В какой из стран мира, на ваш взгляд, людям комфортно жить и почему?

Всем в мире известно, что комфортнее всего жизнь в скандинавских странах. Но самая интересная жизнь, по моему мнению, все же в США.

Меня лично в свое время поразила Австралия, потому что такой доброжелательности и неравнодушия со стороны обычных людей я не встречал нигде. Еще Швейцария, которая поражает комфортностью, высоким уровнем жизни, степени гражданской ответственности и степенью вовлечения общественности к государственному управлению.

14. Какие из прав человека вы считаете базовыми для сожительства людей?

Достоинство, свобода и жизнь.

15. Какие три страны, по вашему мнению, являются главными стратегическими партнерами Украины?

Все ситуативно. Стратегическими партнерами в каких вопросах, каких направлениях? Жизнь изменчива, мы должны сотрудничать со всеми государствами, которые не угрожают нашей независимости и суверенности, на выгодных для Украины условиях.

16. Какую бы одну вещь вы изменили в истории независимой Украины, если бы это было возможно?

Надо думать не о том, что исправить в прошлом, а о том, что построить в будущем.

17. Какая для вас самая главная статья Конституции Украины?

Третья. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства.

К сожалению, как и большинство других хороших статей Конституции, третья статья не выполняется.

18. Назовите трех самых близких вам людей в украинском политикуме?

Среди старых политиков таких нет. Среди моей команды – есть, но их больше, чем трое.

19. Что произошло на площади Независимости в Киеве в январе-феврале 2014?

Состоялась Революция Достоинства. Ее успех заключается в том, что она дала право на достоинство каждому человеку, независимо от статуса.

Жаль, что за это было уплачено такую высокую и страшную цену.

20. Чей Крым?

Крым – это Украина. Был, есть и будет.

21. Что началось на востоке Украины весной 2014 года и продолжается до сих пор?

У нас "отжали" нашу территорию. Но это временно.

22. Как остановить войну?

Войну остановить невозможно. В войне ты или проиграешь, или выиграешь. Мы можем победить. Дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии.

23. Каким будет ваш первый указ на должности президента Украины в случае победы на выборах?

Это будет указ, которым будет утвержден план действий по внедрению в Украине подлинного народовластия.

24. В какую страну вы совершите первый официальный визит в качестве президента Украины, если им станете?

Мне кажется, что на первом этапе президенту следует поехать в регионы и города Украины, которые уже давно требуют внимания со стороны властей. Их много в нашей стране. А уже потом – официальные визиты за границу.

25. Какой, на ваш взгляд, должна быть национальная идея, которая объединит всю страну?

Достойный, свободный и богатый украинец.