Фанатам хоккея предложили придумать дизайн шлема вратарю сборной Беларуси 3 4.04.2019, 22:08

Фото: tut.by

Для участия нужно с 4 до 10 апреля оставить свою идею в письменном или визуальном виде.

В преддверии грядущего чемпионата мира по хоккею видеосервис VOKA проводит акцию по разработке дизайна для шлема хоккеиста Михаила Карнаухова, передает belmir.by.

По сложившейся в хоккее традиции, многие голкиперы национальных сборных по хоккею выступают в матчах крупных турниров в шлемах с персональным дизайном.

Видеосервис решил поддержать традицию и предложил вратарю национальной сборной Беларуси и ХК «Динамо-Минск» присоединиться к акции.

Для участия нужно с 4 до 10 апреля оставить свою идею в письменном или визуальном виде (в виде эскиза) в комментарии к посту с условиями конкурса в аккаунте VOKA в одной из соцсетей: VK, Facebook или Instagram.

Затем 11 апреля Михаил выберет одну из идей, после чего идею эскиза воплотит иллюстратор Артем Павлов, а художница Юлия Карнилович перенесет изображение на шлем.

Автор лучшего эскиза получит эксклюзивные подарки, а также примет участие в специальной фотосессии с передачей шлема хоккеисту.

После этого шлем станет частью экипировки голкипера во время выступления за свой клуб и, в перспективе, в составе национальной сборной Беларуси уже на ближайшем чемпионате мира в Казахстане.