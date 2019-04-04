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Задержанные в Куропатах активисты начали выходить на свободу

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  • 4.04.2019, 22:14
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Фото: Роман Протасевич / Еврорадио​

Часть задержанных продолжает находиться в изоляторе временного содержания.

В 21 час 4 апреля освободили Филиппа Шаврова и Валерия Рябцева. Часом ранее освободили Валентину Яременок. Часть задержанных находится в изоляторе временного содержания, сообщает «Радыё Свабода».

Филипп Шавров сказал, что на них составили протокол по статье 17-1 — это мелкое хулиганство. Якобы «препятствовали работе строителей предприятия «Заславльстройиндустрия», размахивали руками и кричали».

Им сразу вручили повестки в суд на 18 и 19 апреля. По словам Шаврова, с ними разговаривал начальник РОВД.

«Нам сказали, что скоро всех освободят. Пока мы ждем друзей у здания Минского РОВД на улице Скорины», — сказал Филипп Шавров.

Также стало известно, что Змитер Дашкевич теперь тоже находится на воле.


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