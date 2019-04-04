Почему Зеленскому рано праздновать победу 2 4.04.2019, 22:44

2,016

План Порошенко - выйти на поле Зеленского и одновременно продемонстрировать стране, что он может меняться.

Команда президента Украины Петра Порошенко готова к жесткому бою с Владимиром Зеленским. Несмотря на социологию не в пользу президента, штаб Порошенко ставит цель за две недели до голосования переломить ход кампании. План Порошенко - выйти на поле Зеленского и одновременно продемонстрировать стране, что он может меняться. Подробности - в материале LIGA.net.

Сначала - анализ ошибок

"Сценарий оппонентов мы сломали. Они хотели, чтобы во второй тур Порошенко не вышел. Он вышел", - говорит спикер штаба Олег Медведев.

Из минусов - двойное преимущество Зеленского. И этот "сигнал общества", как заверили в штабе, Порошенко услышал. Среди провалов - низкие цифры в западных и центральных областях. "Подвели регионы. В первую очередь, западные области (Ивано-Франковская область - больше всего голосов у Тимошенко). И удар и от Винницкой области (больше всего голосов - Зеленский)", - говорят в команде Порошенко. Порошенко на первом месте только во Львовской и Тернопольской областях.

Неприятный удар и от военнослужащих. На спецучастках в зоне войны Порошенко и Зеленский показали почти одинаковые цифры. Штаб Порошенко считает, что доверие военных подорвало расследование журналистов о махинациях в Укроборонпроме.

И - вперед, на поле Зеленского!

Понимая свои преимущества, Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Зеленский пафосно согласился, но предложил сделать из этого шоу на стадионе Олимпийский. Порошенко неожиданно принял вызов, чем вошел в молодежное информационное поле своего оппонента. И теперь будет продвигать тезис, который сводится к одному: президент - это работа, а не шоу.

Порошенко хочет вывести Зеленского в некомфортную для него среду серьезных политических дебатов на основополагающие темы, где нет места шуткам. Эту же мысль он хочет донести до молодежи, склонной к авантюризму. Порошенко активизировал свой Telegram-канал и дал подписчикам первое задание: предложить пяти своим друзьям присоединиться к каналу президента.

Штаб запланировал мобилизацию избирателей в Западной Украине, которые могут изменить ход кампании. Но считают, что сам результат Зеленского им помог. "Этот результат - сам по себе мобилизующий фактор", - уверен Медведев. Одновременно лагерь президента продолжает играть на поле Тимошенко - монетизация субсидий, индексация пенсий, газ дешевле.

Собеседники LIGA.net из лагеря Порошенко допускают, что в период между первым и вторым туром могут быть кадровые решения со стороны Порошенко, которые могут повлиять на его рейтинг. И некоторые другие информационные операции. Например, запрет на нерегулярное авиасообщение между Украиной и РФ как ответ на критику по вояжам Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву, а также проверка на полиграфе руководства ВПК - как ответ на скандал с Укроборонпромом.

"Мы рассчитываем на голоса всех, кто в первом туре голосовал не по приколу", - сообщил Медведев. В штабе Порошенко говорят, что будут вести переговоры со всеми патриотическими кандидатами. Напоминают, что избиратель - не крепостной, по приказу голосовать не ходит, а потому публичные заявления Гриценко и Тимошенко о том, что Порошенко не поддержат - это не трагедия. И верят, что резерв для набора голосов у Порошенко больше, чем у Зеленского. Хотя как раз с этим социологи не совсем согласны.