Польская Автокефальная Православная Церковь поддержала автокефалию украинской церкви 4.04.2019, 22:57

ПАПЦ принципиально поддерживает украинскую автокефалию.

Об этом говорится в официальном коммуникате канцелярии Собора епископов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сerkvarium.

"От имени Собора епископов ПАПЦ, в ответ на письма по делу автокефалии Церкви Православной в Украине однозначно информируем, что Польская Автокефальная Православная Церковь была и есть за признание полной самостоятельности - автокефалии Церкви Православной в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Польская Православная Церковь сотрудничает с другими Поместными Церквями для урегулирования церковного вопроса в Украине.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.