На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв 5.04.2019, 7:35

Взорвался участок в штате Ансоатеги.

Начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны венесуэльского штата Ансоатеги Пласидо Малаве сообщил о взрыве на нефтепроводе, передает nv.ua.

"Сообщаем обществу о взрыве нефтепровода в секторе Ла Леоне в окрестностях Урики, Ансоатеги. Мы устанавливаем контакт с командой гражданской обороны муниципалитета", - заявил Малаве.