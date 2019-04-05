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На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв

  • 5.04.2019, 7:35

Взорвался участок в штате Ансоатеги.

Начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны венесуэльского штата Ансоатеги Пласидо Малаве сообщил о взрыве на нефтепроводе, передает nv.ua.

"Сообщаем обществу о взрыве нефтепровода в секторе Ла Леоне в окрестностях Урики, Ансоатеги. Мы устанавливаем контакт с командой гражданской обороны муниципалитета", - заявил Малаве.


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