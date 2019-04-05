На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв
- 5.04.2019, 7:35
Взорвался участок в штате Ансоатеги.
Начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны венесуэльского штата Ансоатеги Пласидо Малаве сообщил о взрыве на нефтепроводе, передает nv.ua.
"Сообщаем обществу о взрыве нефтепровода в секторе Ла Леоне в окрестностях Урики, Ансоатеги. Мы устанавливаем контакт с командой гражданской обороны муниципалитета", - заявил Малаве.
#EnDesarrollo— Plácido Malavé (@PlacidoMalave) 4 апреля 2019 г.
Informamos a la comunidad de la explosión de un oleoducto en el sector La Leona en las inmediaciones de Urica, edo. Anzoátegui.
Estamos estableciendo contacto con el equipo de #ProteccionCivil del municipio. pic.twitter.com/ZYHykG7AUF