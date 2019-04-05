Порошенко – Зеленскому: Будьте мужиком, приходите на дебаты 5.04.2019, 7:49

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Петр Порошенко

Президент Украины записал новое обращение к своему сопернику на выборах.

Действующий глава украинского государства, кандидат на пост президента Украины Петр Порошенко призвал своего оппонента, основателя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского прийти на дебаты перед вторым туром выборов. Видеобращение Порошенко к Зеленскому опубликовано в Facebook в ночь на 5 апреля.

"Владимир Александрович, снова вынужден общаться с вами через объектив вместо разговора лицом к лицу. Не бойтесь, дебаты – это не страшно. Это нормальная политическая традиция. За свою жизнь я не раз принимал вызовы, и не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов. Смотрел им в глаза и не отводил взгляд. Таким должен быть президент и верховный главнокомандующий. Не ищите причины и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь – это некрасиво. Будьте мужиком! Приходите на дебаты. Стадион так стадион. Я жду", – заявил Порошенко.

31 марта в Украине прошли очередные президентские выборы. В них приняли участие 39 кандидатов. Явка избирателей составила 62,8%.

Согласно данным обработки Центральной избирательной комиссией Украины 100% электронных протоколов, у кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского 30,24%, у действующего главы государства Петра Порошенко – 15,95% голосов. Они выходят во второй тур, который запланирован на 21 апреля.

Вечером 3 апреля Зеленский предложил провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. В ночь на 4 апреля Порошенко принял предложение.