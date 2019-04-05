Илон Маск потерял миллиард долларов за две минуты
- 5.04.2019, 7:52
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Акции Tesla упали на 11%.
Основатель компаний Tesla и SpaceX потерял за первые две минуты торгов на бирже NASDAQ 1,1 миллиарда долларов после падения акций Tesla на 11%.
Состояние Илона Маска за две минуты сократило до 22,3 миллиардов долларов после того, как Tesla отчитался накануне о рекордном снижении поставок в первом квартале, передает Bloomberg.
В течении дня во время торгов ситуация с акциями Tesla немного улучшилась и общие потери Маска за день составили 674 миллионов долларов.