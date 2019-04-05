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Илон Маск потерял миллиард долларов за две минуты

  • 5.04.2019, 7:52
  • 1,613
ИЛОН МАСК

Акции Tesla упали на 11%.

Основатель компаний Tesla и SpaceX потерял за первые две минуты торгов на бирже NASDAQ 1,1 миллиарда долларов после падения акций Tesla на 11%.

Состояние Илона Маска за две минуты сократило до 22,3 миллиардов долларов после того, как Tesla отчитался накануне о рекордном снижении поставок в первом квартале, передает Bloomberg.

В течении дня во время торгов ситуация с акциями Tesla немного улучшилась и общие потери Маска за день составили 674 миллионов долларов.


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