Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее 5.04.2019, 7:55

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

В 1/8 финала белоруска взяла верх над второй ракеткой Казахстана.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в 3-й круг турнира в мексиканском Монтеррее с призовым фондом 250 тысяч долларов, сообщает tut.by.

В матче 1/8 финала Виктория Азаренко (№ 67 WTA) в двух сетах взяла верх над второй ракеткой Казахстана Зариной Дияс (№ 107 WTA) — 6:3, 6:2. Поединок продолжался всего 67 минут.

За весь матч Азаренко не совершила ни одной двойной ошибки и исполнила 2 эйса. Кроме того, подавляющим преимущество белоруски было на второй подаче — 59% против 23% у соперницы. Виктория также реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов, в то время как Дияс удалось выиграть 2 из 4.

В каждом из сетов белоруска сразу захватывала уверенное лидерство (4:1, 5:2) и без особых проблем доводила дело до победы.

Азаренко — Дияс — 6:3, 6:2

Эйсы: 2−0.

Двойные ошибки: 0−3.

Попадание первой подачи: 62% — 59%.

Выигрыш первой подачи: 68% (19 из 28) — 56% (18 из 32).

Выигрыш второй подачи: 59% (10 из 17) — 23% (5 из 22).

Реализация брейк-пойнтов: 67% (6 из 9) — 50% (2 из 4).

Невынужденные ошибки: 16−18.

Активно выигранные очки: 22−12.

Все выигранные очки: 61% (60 из 99) — 39% (39 из 99).

В четвертьфинале соперницей Виктории Азаренко станет россиянка Анастасия Павлюченкова (№ 33 WTA), которая посеяна на турнире под 3-м номером. Сама Азаренко имеет в Монтеррее 5-й номер посева.

Анастасия Павлюченкова четырежды становилась победительницей турнира в Монтеррее, ее статистика на этом турнире впечатляет — 24 победы, 2 поражения.

Однако счет очных поединков между белоруской и россиянкой 4:1 в пользу Азаренко.

Напомним, что в 1-м круге Виктория Азаренко победила пробившуюся в основную сетку через квалификацию японку Мию Като (№ 514 WTA) — 6:4, 6:2.