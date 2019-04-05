Француз заплатил минскому таксисту 120 рублей и рассказал, что об этом думает 5.04.2019, 8:25

Фото: onliner.by

Поездка по такому маршруту обычно стоит 30—45 рублей.

До начала Европейских игр — 2019 в Минске остается около трех месяцев. Но сейчас не об этом. В редакцию Onliner поступила очередная жалоба на тарифы некоторых минских таксистов. В отеле, расположенном на территории индустриального парка «Великий Камень», возмущены тем, сколько их клиенту пришлось заплатить за поездку из Минска.

Недавно в отель, расположенный на территории индустриального парка «Великий Камень», приехал гость из Франции. Из Минска взял такси. За поездку протяженностью 30 км он заплатил 121 рубль. Не рекорд, но французу от этого не легче.

— Удивлению гостя, да, впрочем, и нашему, не было предела, — рассказали корреспонденту Onliner в администрации «Бизнес-центра с отелем «Чайна Мерчантс». — Обычно тариф за поездку на такси из Минска к нашему отелю примерно равен стоимости поездки в Национальный аэропорт (отель расположен чуть в стороне, но недалеко). То есть такси чаще всего стоит порядка 30—45 рублей в зависимости от перевозчика.

Но за свою поездку гость из Франции был вынужден заплатить в три или четыре раза дороже. Причем ему еще пришлось помучиться: банковскую карточку таксист не принимал — не было платежного терминала. Достаточного количества наличных у иностранца при себе не было (он не рассчитывал на такую сумму). Французу пришлось искать банкомат, чтобы заплатить за такси в Беларуси.

По просьбе Onliner гость из Франции рассказал, что думает об оказанной ему услуге. Дело в том, что он минимум дважды воспользовался белорусским такси за время этого визита, и обе поездки оставили противоречивые впечатления.

— Это было удивительно, — отметил он. — Таксист за поездку из аэропорта в центр Минска взял с меня 50 рублей, но при этом не смог предоставить чек. Второй таксист за почти такую же поездку обратно попросил 121 рубль, предоставив чек.

Иностранцу непросто понять, почему цены на такси в Беларуси могут настолько различаться.

— Этой разницы в цене следует избегать, чтобы развивать бизнес и туризм, — высказал свое мнение француз.

Пункт 169 постановления Совета министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах автоперевозок пассажиров» определяет, что размер платы за посадку устанавливается автомобильным перевозчиком исходя из его затрат, связанных с выполнением посадки и высадки пассажиров, укладки и выгрузки багажа и ручной клади. Размер платы при этом определялся по таксометру. То есть таксист в любом случае обязан предоставить чек по завершении поездки.

Чтобы не оказаться в ситуации, когда за поездку придется платить намного больше обычного, нужно помнить:

заказывая машину не через диспетчера или мобильное приложение, вы пользуетесь услугами предпринимателя, который в соответствии с законодательством сам устанавливает тарифы. После того как пассажир по умолчанию принял эти условия, согласившись на поездку, ему будет крайне затруднительно оспорить итоговую сумму;

то, что водитель включает таксометр, не должно заставить пассажира потерять бдительность. Можно потребовать, чтобы таксист проинформировал о действующих тарифах, предоставил информацию о них в письменном виде. Таксометр работает в соответствии с заданными параметрами, которые могут существенно отличаться от тех, к которым вы привыкли, вызывая такси через диспетчера;

если во время поездки нет возможности видеть счетчик таксометра — это тревожный сигнал. Попросите водителя отодвинуть чековую ленту, если она мешает. Пассажир вправе видеть, сколько стоит его поездка.

Есть и еще один совет, который дал нашим читателям человек, работающий таксистом в Минске.

— Самое лучшее для пассажира при таких правилах игры — сразу договариваться на конкретную сумму. Все же представляют, сколько стоит их поездка. Ну накиньте немного в крайнем случае, если нет времени звонить диспетчеру. Но настаивайте на своей сумме. У нас привыкли, что ехать по счетчику — это гарантия того, что не обманут. Не обманут — вам дадут чек, не беспокойтесь. Но вы же не знаете, какие тарифы у этого водителя. Поэтому оговаривайте стоимость с точностью до рубля, — сказал таксист.