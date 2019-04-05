Мэр Риги отправлен в отставку 13 5.04.2019, 8:38

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Нил Ушаков

Фото: РИА «Новости»

Нила Ушакова сняли с должности из-за коррупционного скандала.

Нил Ушаков отстранен от должности мэра Риги из-за нарушений в связи с делом о коррупции в муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme, сообщает dw.com.

Соответствующее решение министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце опубликовано на сайте официального издания правительства страны в ночь на пятницу, 5 апреля.

Среди причин увольнения - нецелевое расходование средств и ненадлежащее исполнение обязанностей по надзору над закупками Rigas Satiksme. В течение 30 дней Ушаков может оспорить решение министра в суде. Ранее мэр Риги заявлял о намерении оспаривать свое отстранение, если оно произойдет.

В 2018 году в Латвии было начато расследование дела о коррупции в муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme. По этому делу были задержаны несколько высокопоставленных сотрудников компании, пять членов правления подали в отставку. Со своего поста ранее также ушел вице-мэр Риги Андрис Америкс.

Обыски в офисе и в доме Ушакова

30 января сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии провели обыски в кабинете Нила Ушакова, а также у него дома. После обысков он заявил, что к нему не применен никакой статус и что он не собирается уходить со своей должности. "Моя совесть чиста", - сказал мэр. Оппозиция в рижском парламенте инициировала вотум недоверия к Ушакову, но не смогла собрать необходимое количество голосов.

Нил Ушаков занимал пост мэра Риги с 2009 года, кроме того является председателем правления оппозиционной социал-демократической партии "Согласие", которая отстаивает интересы русскоязычной части населения Латвии и выступает за тесные связи с Россией.