История о жизни белорусских рабочих в 21-м веке 7 5.04.2019, 8:43

2,956

Работа за жилье: как семья из пяти человек ютится в одной комнате общежития от завода.

Служебное жилье — это один из способов привлечь кадры и стимулировать эти кадры к долгосрочному сотрудничеству. Вот почему мы попросили читателей Onliner рассказать, как работодатель помог им с квартирой, кредитом или местом в общежитии. Первую историю в редакцию прислала Виктория. С 2003 года она трудится на МТЗ, успела выйти замуж и родить ребенка прежде, чем в 2015-м получила комнату, а в 2017-м снова родила, причем сразу двойню. С тех пор Виктория вместе с мужем и тремя детьми продолжает жить там же — в небольшой комнате общежития коридорного типа:

- Я окончила училище на контролера ОТК и слесаря механосборочных работ. С 2003 года пошла работать на Минский тракторный завод: два года в литейке, потом контролером отдела технического контроля. Когда устраивалась на завод, мы даже подписывали какую-то бумагу, что наниматель нас трудоустраивает без предоставления жилья. Но потом что-то поменялось, и меня поставили в очередь на койко-место в общежитии. Честно говоря, уже не помню подробностей.

Пока ждала койко-место, успела выйти замуж и в 2009 году родить ребенка, стала в очередь на общежитие семейного типа. Вместе с семьей мы жили у родителей в Радошковичах, и я добиралась до работы на электричке. И только в 2015 году получили 19-метровую комнату в общежитии от завода и переехали в Минск.

Перед заселением мы сделали ремонт за свой счет: купили обои, краску, постелили линолеум и заселились. Завод поставил нам новое окно. В целом уютно, только тараканы иногда приходят в гости. Общежитие коридорного типа, поэтому у нас одна душевая на коридор, да и та с плесенью. Кухня тоже единственная на этаж. Не могу сказать, что общежитие запущено: текущий ремонт проводится, но нюансы есть.

В 2017 году у нас родились двойняшки. Теперь нас пятеро — я, муж и трое детей. И мы до сих пор живем в 19-метровой комнате и стоим в очереди на блок в общежитии. Я писала письма и в администрацию, и на завод, что очень тяжело жить в таких условиях. Куда я ни стучалась — нам, к сожалению, ничем не помогли.

Так что я уже опустила руки и перестала обивать пороги инстанций. Как многодетная семья мы стоим в очереди на квартиру в районной администрации и надеемся в ближайшие пару лет что-то построить.

До декрета я получала в среднем 600 рублей. Общежитие обходится в 130—150 рублей, летом немного дешевле — до 120 рублей в месяц. Цены высокие, но мы смирились.

Конечно, было много мыслей сменить работу, но удерживала сначала перспектива получения комнаты, потом сама комната, потом ребенок пошел в сад, потом держала школа рядом с общежитием. Да и куда идти? Снимать жилье дорого, ползарплаты на квартиру отдавать не вариант. Лучше уж ютиться в этой комнатушке и платить 150 рублей в месяц, но чтобы хоть что-то на жизнь оставалось.