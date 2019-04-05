Майк Помпео: Путин вынашивает темные мечты об империализме 3 5.04.2019, 8:48

1,513

МАЙК ПОМПЕО

Глава Государственного департамента США подвел итоги переговоров стран НАТО.

В ходе выступления по итогам переговоров глав МИД стран — участниц НАТО в Вашингтоне Глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил, что одной из тем обсуждения было противостояние «нетрадиционным методам» борьбы со стороны России, среди которых называлось вмешательство в выборы в странах Запада, сообщает AFP (перевод – РБК).

«Владимир Путин вынашивает темные мечты об империализме», — заявил Помпео. «Это очевидно, исходя из истории вторжений в Грузию и на Украину, вмешательства в Сирию и Венесуэлу. Он хочет расколоть наш альянс и ослабить наше стремление поддерживать демократию», — сказал глава внешнеполитического ведомства США.

С Помпео согласился и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В ходе пресс-конференции журналист спросил его, не считает ли глава альянса, что НАТО намеренно провоцирует Россию обещаниями принять в свои ряды Грузию и Украину. «Если вы будете считать, что речь идет о провокации, то в конце концов согласитесь и с тем, что Россия может диктовать свою волю соседям», — предостерег журналиста Столтенберг.

Помпео также указал, что Вашингтон и Анкара продолжают переговоры по поводу покупки Турции у России системы С-400. «У США и Турции есть все возможности работать вместе. У меня была долгая беседа с министром иностранных дел Турции, и я уверен, что мы решим, что делать дальше», — сказал глава Госдепа.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что отношения его страны с Россией не противоречат членству в НАТО. При этом он подчеркнул, что вопрос о покупке С-400 — «дело решенное».

Тема России была не единственной в ходе переговоров. Помпео заявил, что обсуждались также угрозы со стороны Китая и Ирана. В этой связи глава Госдепа призвал европейских союзников не использовать оборудование от Huawei, поскольку оно может нести риски для безопасности.

Обсудили главы внешнеполитических ведомств стран НАТО и необходимость вывода российских военных из Венесуэлы. Ранее на эту тему высказывался президент США Дональд Трамп, который требовал от Москвы убрать своих военных.