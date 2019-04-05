Пресс-секретарь Православной церкви о Куропатах: Бесы очень боятся знамения Креста Господня 12 5.04.2019, 9:13

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Сергий Лепин

Фото: «Радыё Свабода»

А как проходит Крестопоклонная неделя в вашей стране?

Пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин эмоционально написал в ЖЖ о ситуации в Куропатах:

- В урочище Куропаты, на месте массовых репрессий сегодня снесено 70 крестов. А как проходит Крестопоклонная неделя в вашей стране?

«Что происходит?» — многих волновал этот вопрос, и поверить в реальность происходящего было трудно. Пресс-секретарь Лукашенко позже объяснила: «Читайте президента!.. главой государства было обещано, что в Куропатах будет наведен порядок, поручение заняться этим было дано соответствующим ведомствам. Это место нужно благоустроить». Всенепременно поддерживаю: нужно навести порядок в Куропатах! Но вот методы местных держиморд и пришибеевых — не поддерживаю.

По стратегии тоже есть вопросы, и самый главный: «Какова она, эта стратегия?». Дай Бог, чтобы потом, взглянув на результат благоустройства, мы сказали «Вау!» — типа, как говорит мой друг-художник, «дурням полработы не показывают»…

А еще меня пытался успокоить один добрый человек: мол, кресты установлены были без согласований оппозиционерами, к тому же еще и протестантами. Ага, вот оно что…

Оппозиция, которая обустраивает памятники культуры, а не баррикады, и призывает зажечь поминальные свечи на кладбище, а не покрышки на площади… Короче, у нашей власти должно быть много завистников. Некоторые бы правители в такой ситуации с радостью бы сами бревна подвозили и открывали бы все новые и новые места массовых захоронений…

И пятидесятники, которые не чураются крестов, а сами устанавливают кресты и исповеднически огребают за это… Словно наблюдаешь религиозную эволюцию в реальном времени! Если в вашей церкви не почитают крест, значит она просто появилась позавчера, никак не укоренена в истории, да и просто пока его не заслужила — возможно, у нее еще все впереди…

Интересно, а на Грабарке — все кресты согласованы с властями, или есть парочка-другая несогласованных? Эххх.

Сябры! Храните свое сердце от зла. Почитать Крест — это не просто соединить одну палку к другой. И, тем более, не просто ненавидеть тех, кто посмеет разъединить эти палки. Это значит сораспяться Христу и совосстать вместе с Ним. Как Он: «Понять и простить». Или просто сразу простить — ибо вряд ли поймешь некоторые вещи в некоторые случаях…

И помните: «Бесы очень боятся знамения Креста Господня, ибо на нем Спаситель разоблачил и выставил их на позор». Хотя сначала бесы думали, что это они выставили Господа…