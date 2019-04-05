закрыть
5 апреля 2019, пятница, 11:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Пресс-секретарь Православной церкви о Куропатах: Бесы очень боятся знамения Креста Господня

12
  • 5.04.2019, 9:13
  • 6,776
Сергий Лепин
Фото: «Радыё Свабода»

А как проходит Крестопоклонная неделя в вашей стране?

Пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин эмоционально написал в ЖЖ о ситуации в Куропатах:

- В урочище Куропаты, на месте массовых репрессий сегодня снесено 70 крестов. А как проходит Крестопоклонная неделя в вашей стране?

«Что происходит?» — многих волновал этот вопрос, и поверить в реальность происходящего было трудно. Пресс-секретарь Лукашенко позже объяснила: «Читайте президента!.. главой государства было обещано, что в Куропатах будет наведен порядок, поручение заняться этим было дано соответствующим ведомствам. Это место нужно благоустроить». Всенепременно поддерживаю: нужно навести порядок в Куропатах! Но вот методы местных держиморд и пришибеевых — не поддерживаю.

По стратегии тоже есть вопросы, и самый главный: «Какова она, эта стратегия?». Дай Бог, чтобы потом, взглянув на результат благоустройства, мы сказали «Вау!» — типа, как говорит мой друг-художник, «дурням полработы не показывают»…

А еще меня пытался успокоить один добрый человек: мол, кресты установлены были без согласований оппозиционерами, к тому же еще и протестантами. Ага, вот оно что…

Оппозиция, которая обустраивает памятники культуры, а не баррикады, и призывает зажечь поминальные свечи на кладбище, а не покрышки на площади… Короче, у нашей власти должно быть много завистников. Некоторые бы правители в такой ситуации с радостью бы сами бревна подвозили и открывали бы все новые и новые места массовых захоронений…

И пятидесятники, которые не чураются крестов, а сами устанавливают кресты и исповеднически огребают за это… Словно наблюдаешь религиозную эволюцию в реальном времени! Если в вашей церкви не почитают крест, значит она просто появилась позавчера, никак не укоренена в истории, да и просто пока его не заслужила — возможно, у нее еще все впереди…

Интересно, а на Грабарке — все кресты согласованы с властями, или есть парочка-другая несогласованных? Эххх.

Сябры! Храните свое сердце от зла. Почитать Крест — это не просто соединить одну палку к другой. И, тем более, не просто ненавидеть тех, кто посмеет разъединить эти палки. Это значит сораспяться Христу и совосстать вместе с Ним. Как Он: «Понять и простить». Или просто сразу простить — ибо вряд ли поймешь некоторые вещи в некоторые случаях…

И помните: «Бесы очень боятся знамения Креста Господня, ибо на нем Спаситель разоблачил и выставил их на позор». Хотя сначала бесы думали, что это они выставили Господа…


популярное за неделю

Мнение

Скотный двор
Скотный двор Ирина Халип
«Яшчэ гукнуцца кату Курапаты!..»
«Яшчэ гукнуцца кату Курапаты!..» Уладзімер Някляеў
Лукашенко никогда не приходил в Куропаты
Лукашенко никогда не приходил в Куропаты Роман Бессмертный
Не выйдзем - прайграем
Не выйдзем - прайграем Максiм Вiнярскi