«Хочу, чтобы их наказали»: курьер по доставке пиццы рассказал всю правду о своей работе 11 5.04.2019, 9:21

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Как компании по доставке еды поступают со своими работниками.

Говорят, нет никого хуже обиженного работника. Такой готов сдать с потрохами всю организацию и еще сплясать на могиле работодателя, если расставание произошло на минорной ноте. Герой материала на сайте abw.by согласился рассказать о работе курьера по доставке пиццы в столице.

Андрей (имя изменено) работает курьером уже несколько лет. Бывший студент, будущий менеджер. Мечтает устроиться по специальности. С одной из компаний, готовящих и развозящих горячую пиццу, работал практически с самого ее основания.

"Приходится нарушать ПДД"

По словам Андрея, акции вроде "30 (45, 60) минут или пицца бесплатно" - проклятие для любого курьера. Потому что банкет в случае чего будет, само собой, за его счет. Обычно это работает так: клиент заказывает пиццу, время заказа фиксируется, идет его отсчет - и у курьера есть ровно 45 минут, чтобы стоять с готовой пиццей у двери клиента. Когда заказов много, приходится крутиться. И если случится накладка, это проблемы курьера.

- Чтобы вы понимали, мало кого волнует, почему ты не успел или задержался, - жалуется молодой человек. - С тебя все равно спишут эти деньги. А если будешь еще и рот открывать, могут больше снять.

Андрей припоминает нескольких заказчиков, которые, пожалев измученного курьера, не требовали бесплатную пиццу. Но компания штрафует в любом случае.

Также Андрей рассказал, что спешащие на доставку курьеры порой создают аварийные ситуации на дорогах города:

- Представьте курьера, который внезапно попадает в пробку. С одной стороны, его могут наказать на какую-то сумму, а с другой - сотрудники ГАИ, которые видят, как он "сигает" через две сплошные и едет по встречной полосе. Поверьте, это так себе удовольствие. Но на самом деле на это мотивируют деньги.

В подобных действиях курьеров Андрей видит прямую вину работодателя.

- Им это на руку, им это очень даже на руку! Для них это как бесплатная реклама. Приходит новый курьер, который ничего не понимает. Они его "давят", на нем раскручиваются, он радует клиентов бесплатными пиццами за свой счет. А то, каким образом он добирался, на каком транспортном средстве, сколько раз ему пришлось проехать на красный свет и превысить скорость, - это, конечно, наши проблемы… Я не спорю, это плохо, но сама по себе работа мотивирует заниматься такой ерундой.

Напомним, что за две недели до нового года в Минске произошло серьезное ДТП с участием курьера одной из столичных организаций по доставке пиццы. Очевидцы предполагают, что причиной ДТП послужило то, что курьер очень хотел доставить заказ вовремя.

По словам Андрея, он за все годы работы ни в ДТП, ни в поле зрения ГАИ ни разу не попадал - везло.

"Недоплачивают налоги и воруют сумки"

О теневой стороне работы бывшей когда-то родной организации Андрей рассказывает охотно. По словам молодого человека, у него накипело за годы работы.

- Все наши договоры - это… Есть у нас договор поручения, есть договор об аренде транспортного средства. Договор поручения составляется на одну сумму, а договор аренды транспортного средства, то есть моего транспортного средства, на другую. И налоги организация платит с суммы, которая указана в договоре поручения.

Суммы через договоры, судя по представленным в редакцию документам, проходят приличные. Мы не могли не спросить, какая же при таких оборотах у курьеров зарплата.

- Суммы у нас немаленькие. Курьер в среднем зарабатывает около 2000 рублей, я получал 3000. В среднем у нас 800 заказов за месяц, значит, официальные зарплаты в организации - примерно 240 рублей. Согласно этим актам они как бы платили за меня налоги. Но какие? Я понятия не имею, так как акты - это наш единственный гарантийный документ!

Если говорить откровенно, то о подобной зарплате, даже если она "серая", многие минчане не смеют даже мечтать. Однако за эти деньги, по словам молодого человека, работодатель исполняет далеко не все требования трудового законодательства. Работника даже могут выгнать, не заплатив ему.

- Сильно уставал на работе, - признается Андрей. - Очень хотелось бы, чтобы на них обратили внимание инстанции, которые они обходят.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения нашего собеседника, оказались даже не регулярные штрафы, коими работодатель щедро "потчевал" своих курьеров, а пропадающие на постоянной основе термосумки, в которые курьеры складывают горячую пиццу.

- С наших "точек" начали пропадать сумки. Разбираться в этом никто не собирался. Вместо этого курьеров просто наказывали рублем, то есть весь коллектив лишали каких-то определенных денег. У меня есть подозрение, что все это делалось для того, чтобы за наш счет обновить, так сказать, инструмент.

Цена вопроса, впрочем, немаленькая: каждая сумка стоит около 450 рублей. При больших масштабах краж даже от приличной зарплаты курьера остаются слезы.

- Сумки снабжены специальным подогревающим диском, который заряжается на специальной станции, - поясняет Андрей, - поэтому такая цена.

Привычка расставаться с сотрудниками, будучи в плохих отношениях с ними, может рано или поздно заставить пожалеть об этом. Пожалеет ли бывший работодатель Андрея - пока трудно сказать. Но, как говорится, не бойтесь большого начальника, господа, - бойтесь скромного курьера!