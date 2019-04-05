Как родина Лукашенко оказалась в аутсайдерах по молоку и мясу 7 5.04.2019, 10:02

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Коровы на фермы «Слижи» стали только поводом.

Требовала ли cитуация в агропромышленном комплексе Могилевской области радикальных кадровых перемен или они стали следствием чрезмерно эмоциональной реакции на «об-ных» коров?

«Завтра твоей страны» попыталось найти причину недавних громких отставок, проанализировав состояние аграрной отрасли этого региона Беларуси.

По итогам недавнего визита Лукашенко на молочно-товарную ферму холдинга «Купаловское» в Шкловском районе в течение двух дней лишились своих должностей вице-премьер Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, помощник президента по этому региону Геннадий Лавренков и глава Шкловского района Василий Витюнов.

Эксперты полагают, что коровы на фермы «Слижи», условия содержания которых Лукашенко сравнил с Освенцимом, стали только поводом. Диктатор давно высказывал недовольство аутсайдерским статусом Могилевщины. Он просто воспользовался случаем, чтобы через кадровые решения исправить ситуацию.

Согласно статистическим данным за 2018 год, Могилевщина заняла последнее место в производстве главного национального сырьевого ресурса — молока. Фермы региона произвели 689,2 тыс. тонн молока. Это на 6,1% меньше, чем были надои в 2017 году. Только один из 21-го районов в прошлом году сумел превзойти показатели предыдущего периода. Им, кстати, оказался проинспектированный главой государства Шкловский район (прирост 5%).

Всего в стране в 2018 году было произведено свыше 7 млн тонн молока, а прирост в хозяйствах Брестской, Гродненской и Минской областей составил 0,7%.

По показателю эффективности – среднему удою молока с коровы – Могилевская область (4 037 килограммов) пока опережает самый худший регион страны Витебщину (3 865 килограммов). Но в прошлом году ее хозяйства сделали огромный шаг назад, допустив самое значительное снижение удоев – на 257 килограммов с коровы.

Для сравнения: в оставшихся также в минусе Гомельской и Витебской областях средние удои сократились, соответственно, на 131 и 135 килограммов.

Средний удой молока на корову по стране в прошлом году составил 5 004 килограмма (прирост на 15 килограмм по сравнению с 2017 годом). Только 4 из 21 районов Могилевщины смогли достичь и превысить этот показатель (Кировский, Шкловский, Могилевский и Чечерский). А в разрезе хозяйств на Могилевщине не нашлось ни одного, которое бы вошло по этому показателю даже в топ-50. Самый высокий средний удой в Могилевской области у «Агрокомбината «Заря» (Могилевский район) – 8 067 килограмма. Это – 51-е место в рейтинге эффективности.

Не лучшим образом обстоят в Могилевской области дела с производством мяса скота и птицы.

В стране в целом в прошлом году было произведено его на 0,7% меньше, чем годом ранее – более 1,7 млн тонн.

Могилевская вместе с Брестской, Гродненской и Гомельской областями вошла в список регионов, где произошло падение. Меньше мяса произвела только Гомельщина. В Гомельской области производство мяса скота и птицы составило 205 118 тонн (падение на 8%), в Могилевской – 205 482 тонн (падение на 2,9%). И если бы не частная бройлерная фабрика «Серволюкс Агро», которая увеличила выпуск мяса птицы (на 12%), то Могилевщина вновь оказалась бы на последнем месте.