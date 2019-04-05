Конгресс США проголосовал за прекращение военной кампании в Йемене 5.04.2019, 10:05

Резолюция направлена президенту Дональду Трампу.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за прекращение участия Соединенных Штатов в гражданской войне в Йемене. Вашингтон поддерживает там военную кампанию, которой руководит Саудовская Аравия, сообщает «Радио Свобода».

Резолюция направлена президенту США Дональду Трампу. Как отмечают американские СМИ он наложит на нее вето.

В Сенате резолюцию приняли в марте при поддержке семи республиканцев. Это первый случай, когда обе палаты Конгресса проголосовали за применение резолюции о военных полномочиях, чтобы прекратить участие в зарубежном военном конфликте.

Число противников участия США в кампании в Йемене увеличилось после убийства в октябре 2018 года колумниста газеты The Washington Post Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. В последние годы журналист выступал с резкой критикой политики Эр-Рияда.

Американские и турецкие спецслужбы полагают, что Хашогги был убит по приказу саудовского наследного принца Мохаммеда бин Салмана. Тело журналиста до сих пор не найдено. Власти Саудовской Аравии объявили об аресте 21 подозреваемого в убийстве Хашогги, однако отвергли собственную причастность к организации нападения.