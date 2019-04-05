«Минус 100 рублей»: Новый развод на деньги мобильных абонентов 4 5.04.2019, 10:13

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Злоумышленники используют мобильную программу v-banking одной компании.

В редакцию Еврорадио обратился читатель Андрей с историей о том, как его попытались обмануть на сто рублей с помощью мобильной программы v-banking. Если коротко, то вы якобы перечисляете ошибочно полученные на свой баланс деньги, но на самом деле, это сто рублей кредита от мобильного оператора, выплачивать которые вам придётся позже.

Журналисты разбираются, как работает мошенническая схема и как не попасть в ловушку злоумышленников.

Саму схему не назовёшь простой. Сначала к тебе обращаются за помощью. Якобы похожие номера, перепутали и случайно отправили сто рублей не туда. И просят установить программу v-banking, чтобы вернуть деньги.

Действительно, установив программу и пройдя регистрацию, вы увидите, что у вас на счету сто рублей. После чего вас попросят активировать эти деньги и переслать обратно. И вот тут нюанс.

Суть в том, что эти сто рублей даются в кредит пользователю от компании velcom, которой принадлежит эта платёжная программа. И если вы их куда-то потратите, то вам придётся их вернуть.

При этом нигде не указано, что это за сто рублей. Нигде не написано, что это деньги в кредит. И поначалу может сложиться впечатление, что это подарок новому пользователю. Но нет.

Андрей обратился за разъяснениями в официальную группу velcom в соцсети "ВКонтакте":

"Это услуга, позволяющая с помощью мобильной программы v-banking делать оплату товаров, работ и услуг в ЕРИП с использованием доступного денежного лимита. Он даётся компанией без процентов на условиях отсрочки оплаты. Вам достаточно оформить подключение к услуге, и вам даётся сто рублей. Этот лимит в дальнейшем нужно погашать, если он был израсходован".

Поскольку эти деньги берут в кредит, то через некоторое время их нужно будет вернуть. Сначала вы и догадываться не будете, что у вас долг в сто рублей, но через какое-то время оператор предъявит счёт. И придётся платить.

Это не единственный случай мошенничества с помощью программы v-banking. Так, в гомельском Следственном комитете рассказали о нескольких задержанных, которые занимались мошенничеством:

"В качестве жертв чаще всего выбирали подростков лет шестнадцати, — сообщила подробности дела старший следователь Гомельского городского отдела СК Ирина Спивак. — Молодые люди подходили к гражданам и просили у них мобильный телефон. Причины приводили разные. Например, говорили, что свой телефон у них разрядился. Но обычно объясняли, что только что вернулись с заработков из Российской Федерации. Зарплата на российской карте, и чтобы её перевести на белорусскую, нужен мобильный с сим-картой оператора velcom. Когда тeлефон оказывалось в руках злоумышленника, тот устанавливал на нём мобильную программу компании — банкинг и кошелёк. За установку оператор даёт сто рублей в качестве денежного лимита на оплату товаров и услуг с помощью смартфона. Далее эти сто рублей молодые люди от имени владельца телефона перекладывали себе, после чего удаляли программу и все смс-сообщения, и отдавали аппарат владельцу. На всё про всё им нужно было не более 8-10 минут".

Журналисты обратились в пресс-службу velcom, чтобы им объяснили, почему людей так легко обмануть с программой v-banking и что делать, если кто-то уже стал жертвой мошенников. Оперативно предоставить комментарий журналистам не смогли, поэтому они отправили в компанию письменный запрос.