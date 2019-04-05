ООН призвала к строительству плавающих городов 5.04.2019, 10:26

Сингапур

Примером успешного проекта назван Сингапур.

Плавающие города позволят человечеству избежать глобального затопления в результате изменения климата. Об этом заявила в четверг заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, выступая на мероприятии в организации по теме достижения целей устойчивого развития, сообщает vestifinance.ru.

По данным ООН, почти 60% городов с населением свыше 300 тыс. человек подвержены высокому риску циклонов, засух, наводнений, землетрясений и извержений вулканов. Причем в некоторых регионах такое устройство уже используется. Например, Сингапур с 1965 года на четверть увеличил свою территорию за счет плавающих построек.

«Наши подходы к вопросам развития и влияния городов на окружающую среду нуждаются в переосмыслении, — сказала она. — Плавающие города могут стать одним из новых инструментов в нашем арсенале. Они станут шагом к достижению целей устойчивого развития».

«В результате климатических изменений увеличивается риск затопления городов. Согласно некоторым данным, Бангкок каждый год затапливается на 2 см, и уровень воды в Сиамском заливе продолжает подниматься», — констатировала представитель всемирной организации.

Она призвала «строить для людей, а не автомобилей, строить города, которые не окажутся под водой в результате подъема уровня моря». «Словом, города должны стоять на воде, а не под водой. Плавающие города помогут нам стать менее уязвимыми перед изменениями климата, так как построенные в них здания будут подниматься вместе с уровнем моря», — аргументировала Мохаммед.

«Именно такое инновационное градостроительство позволит людям переосмыслить, как мы живем, строим, работаем и отдыхаем», — заключила она.