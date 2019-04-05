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Трамп рассчитывает подписать новую торговую сделку с Китаем в течение месяца

  • 5.04.2019, 10:48
Фото: ТАСС

Подписание соглашения закончит торговую войну между США и КНР.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает подписать новое торговое соглашение с Китаем в течение четырех недель. Об этом он рассказал, выступая перед журналистами в Белом доме. Подписание соглашение завершит торговую войну между США и Китаем, которая началась весной прошлого года, сообщает zn.ua.

Изначально участники переговоров планировали финализировать сделку на этой неделе, в ходе визита в Вашингтон китайской делегации во главе с вице-премьером Китая Лю Хэ, и объявить о дате предстоящего саммита с председателем Китая Си Цзиньпином, проведя встречу лидеров до конца апреля. Однако ряд спорных вопросов в ходе переговоров так и не был решен.

Основными разногласиями во время переговоров двух стран остается вопрос пошлин на товары и интеллектуальная собственность.

"Мы обсуждаем вопросы защиты и кражи интеллектуальной собственности. Мы обсуждаем отдельные тарифы", - сказал Трамп по итогам встречи с Лю Хэ.

"Мы очень близки к тому, чтобы заключить сделку. Это не значит, что она уже существует, поскольку ее еще нет, но мы, безусловно, подошли к ней намного ближе. Думаю, что в течение следующих четырех недель, возможно, раньше или позже, чего бы это ни стоило, может быть объявлено о чем-то монументальном", - отметил он.

Си Цзиньпин также считает, что на переговорах удалось серьезно продвинуться по тексту торгового соглашения с США.

"Председатель КНР Си Цзиньпин в послании своему американскому коллеге Дональду Трампу заявил, что по тексту китайско-американского торгово-экономического соглашения был достигнут существенный прогресс", - сообщило агентство Xinhua.

Си Цзиньпин выразил надежду на заключение сделки в ближайшее время.

В то же время, Трамп подчеркнул, что его встреча с Си Цзиньпином состоится только в том случае, если соглашение будет достигнуто. Ранее он говорил, что такое соглашение должно быть подписано им и Си Цзиньпином лично.

"Если будет сделка, будет и саммит. Если сделки не будет, мы не собираемся проводить саммит", - заявил президент США.

Торговая война началась весной 2018 года, когда Вашингтон принял решение повысить пошлины на алюминий и сталь из ряда стран, в том числе из Китая. На саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе Трамп и Си согласились на перемирие в торговой войне, договорившись отложить до марта 2019 введения новых торговых пошлин.

28 февраля в Белом доме заявили об "огромном" прогрессе в переговорах с Китаем, отметив, что две страны стоят на пороге исторического соглашения.


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