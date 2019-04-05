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В Минске задержан директор одного из филиалов крупного предприятия

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  • 5.04.2019, 10:51
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Директора подозревают во взятке в $18 тысяч.

За получение взятки в особо крупном размере в Минске задержан директор одного из филиалов крупного предприятия в сфере энергетики. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, передает tut.by.

— В ходе проведения оперативниками столичной милиции ряда оперативно — розыскных мероприятий была получена информация о получении директором филиала взятки в особо крупном размере от должностного лица коммерческого субъекта хозяйствования. Суть вопроса заключалась в том, что в ходе проведения филиалом процедур переговоров необходимо было выбрать «конкретного» субъекта хозяйствования для выполнения строительно-монтажных работ в энергосистеме, — говорится в сообщении.

Столичные оперативники задержали руководителя в конце марта с поличным - при получении им взятки в размере свыше 18 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК РБ (Получение взятки в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Сам фигурант свою вину признал в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело расследуется Московским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь.


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