закрыть
5 апреля 2019, пятница, 11:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

В Варшаве проходит встреча в формате Бухарестской девятки

  • 5.04.2019, 11:00
Фото: Krzysztof Sitkowski / KPRP

Министры обороны Польши, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии, а также стран Балтии обсуждают вопросы безопасности.

В Варшаве проходит встреча министров обороны Польши, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии, а также стран Балтии – Латвии, Литвы и Эстонии, передает «Радио Польша».

Встреча в формате так называемой Бухарестской девятки началась в четверг, в Бельведерском дворце ужином, который в честь высоких гостей дал президент Польши Анджей Дуда.

Официальные заседания проходят в пятницу, 5 апреля, в Представительском центре Министерства национальной обороны Польши «Хеленув» в Новой-Веси. На повестке дня такие вопросы как укрепление восточного фланга НАТО, мобильность военных, а также программа государств-членов ЕС «Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны» (PESCO), на более тесное сотрудничество в сфере безопасности и обороны, в рамках Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Фото: PAP/Piotr Nowak

популярное за неделю

Мнение

Скотный двор
Скотный двор Ирина Халип
«Яшчэ гукнуцца кату Курапаты!..»
«Яшчэ гукнуцца кату Курапаты!..» Уладзімер Някляеў
Лукашенко никогда не приходил в Куропаты
Лукашенко никогда не приходил в Куропаты Роман Бессмертный
Не выйдзем - прайграем
Не выйдзем - прайграем Максiм Вiнярскi