В Варшаве проходит встреча в формате Бухарестской девятки 5.04.2019, 11:00

Фото: Krzysztof Sitkowski / KPRP

Министры обороны Польши, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии, а также стран Балтии обсуждают вопросы безопасности.

В Варшаве проходит встреча министров обороны Польши, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии, а также стран Балтии – Латвии, Литвы и Эстонии, передает «Радио Польша».

Встреча в формате так называемой Бухарестской девятки началась в четверг, в Бельведерском дворце ужином, который в честь высоких гостей дал президент Польши Анджей Дуда.

Официальные заседания проходят в пятницу, 5 апреля, в Представительском центре Министерства национальной обороны Польши «Хеленув» в Новой-Веси. На повестке дня такие вопросы как укрепление восточного фланга НАТО, мобильность военных, а также программа государств-членов ЕС «Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны» (PESCO), на более тесное сотрудничество в сфере безопасности и обороны, в рамках Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности.