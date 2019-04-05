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В Беларуси назревает противостояние. Но церкви и общество выступают вместе

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  • Егор Седов, «Фейсбук»
  • 5.04.2019, 11:04
  • 3,392
Фото: «Радыё Свабода»

И общество, и церковь выступают на стороне нормальности.

Читаю я сейчас о том, что происходит на мемориале в Куропатах. И в российских постах - именно в российских - вижу вот это вот все: «батька», «батька», «батька»...

Слушайте, он вам в самом деле родственник? Ну, я бы таким родством не стал бы гордиться...

К сожалению, Беларусь - авторитарная диктатура (с прицелом на наследственную монархию). К сожалению, это заповедник смертной казни в Европе. К сожалению, тем, кто начал давить в РФ оппозицию в «нулевые», было у кого поучиться...

Да, этот человек - хитер. Дико хитер. Отлично использует все «окна возможностей», лавирует между Европой и РФ.

Но считать его хоть сколько-то приличным человеком... вот уж нет!

И вот сейчас назревает противостояние. Такое противостояние, в котором и общество, и церковь выступают на стороне нормальности. А почему?

А потому что тут нет никакой конспирологии: просто на сей раз хитрость была превзойдена авторитарностью. Раздражали барский глаз эти кресты! И слуги-лизоблюды кинулись сносить.

Все.

И вот этот эпизод говорит больше о вреде авторитарных правлений, чем тысячи публицистических материалов.

Жыве Беларусь!

***

И еще вопрос - риторический, разумеется.

Дорогие господа оскорбляющиеся чувствами верующие! Где вы?

Помнится, в 2012-м вы устроили истерику не только из-за Pussy Riot. Но еще и из-за спиленного в Киеве поклонного креста (униатского). Так вот: сейчас в Куропатах уничтожили не один крест. И даже не десять.

И вот читаю я известного деятеля со всемирно-артистической фамилией. И вижу там - про Бруней, про то, как замечательно, что там ввели побивание камнями и прочие средневековые «меры». А вот про то, что уничтожают - и не в Брунее, а в Беларуси - христианские символы, наш «воинствующий» хранит (не)благородное молчание.

Что, новые коммуно-сталинистские дружки ему не велят?

Или в голове у него вместо веры в Христа - желание оправдать любую жестокость, лишь бы была садистской. Сталинские следователи из Минска, брунейские изверги-законодатели - это же, по сути, одно.

Егор Седов, «Фейсбук»


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