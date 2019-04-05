В Беларуси назревает противостояние. Но церкви и общество выступают вместе

В Беларуси назревает противостояние. Но церкви и общество выступают вместе2
- Егор Седов, «Фейсбук»
- 5.04.2019, 11:04
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И общество, и церковь выступают на стороне нормальности.
Читаю я сейчас о том, что происходит на мемориале в Куропатах. И в российских постах - именно в российских - вижу вот это вот все: «батька», «батька», «батька»...
Слушайте, он вам в самом деле родственник? Ну, я бы таким родством не стал бы гордиться...
К сожалению, Беларусь - авторитарная диктатура (с прицелом на наследственную монархию). К сожалению, это заповедник смертной казни в Европе. К сожалению, тем, кто начал давить в РФ оппозицию в «нулевые», было у кого поучиться...
Да, этот человек - хитер. Дико хитер. Отлично использует все «окна возможностей», лавирует между Европой и РФ.
Но считать его хоть сколько-то приличным человеком... вот уж нет!
И вот сейчас назревает противостояние. Такое противостояние, в котором и общество, и церковь выступают на стороне нормальности. А почему?
А потому что тут нет никакой конспирологии: просто на сей раз хитрость была превзойдена авторитарностью. Раздражали барский глаз эти кресты! И слуги-лизоблюды кинулись сносить.
Все.
И вот этот эпизод говорит больше о вреде авторитарных правлений, чем тысячи публицистических материалов.
Жыве Беларусь!
***
И еще вопрос - риторический, разумеется.
Дорогие господа оскорбляющиеся чувствами верующие! Где вы?
Помнится, в 2012-м вы устроили истерику не только из-за Pussy Riot. Но еще и из-за спиленного в Киеве поклонного креста (униатского). Так вот: сейчас в Куропатах уничтожили не один крест. И даже не десять.
И вот читаю я известного деятеля со всемирно-артистической фамилией. И вижу там - про Бруней, про то, как замечательно, что там ввели побивание камнями и прочие средневековые «меры». А вот про то, что уничтожают - и не в Брунее, а в Беларуси - христианские символы, наш «воинствующий» хранит (не)благородное молчание.
Что, новые коммуно-сталинистские дружки ему не велят?
Или в голове у него вместо веры в Христа - желание оправдать любую жестокость, лишь бы была садистской. Сталинские следователи из Минска, брунейские изверги-законодатели - это же, по сути, одно.
Егор Седов, «Фейсбук»