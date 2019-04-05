Reuters: Пентагон готов поставлять F-35 Греции, Румынии и Польше 5.04.2019, 11:16

Данные содержатся в документах, предоставленных Палате представителей Конгресса США.

Соединенные Штаты рассматривают возможность расширения продаж истребителей F-35 компании Lockheed Martin Corp пяти новым странам, в частности Румынии, Греции и Польше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В письменных показаниях, представленных Палате представителей Конгресса США, вице-адмирал Матиас Винтер - руководитель офиса Пентагона по F-35 - заявил, что "среди будущих потенциальных клиентов иностранных военных продаж будут Сингапур, Греция, Румыния, Испания и Польша".

Другие партнеры США, в частности Финляндия, Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты, также рассматривали покупку самолета.

Lockheed разрабатывает и создает три модели новых военных самолетов для американских военных и 10 других стран, которые договорились о покупке: Великобритания, Австралия, Италия, Турция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Япония, Южная Корея и Бельгия.

Продажи оружия США иностранным правительствам выросли на 13%, до $192,3 миллиарда за год, закончившийся 30 сентября, сказал в ноябре Государственный департамент.

Lockheed передал 91 истребитель F-35 Соединенным Штатам и их союзникам в течение 2018 года.