Британия просит ЕС отложить «брексит» до 30 июня 5.04.2019, 11:25

Согласно действующим договоренностям, Великобритания должна покинуть Европейский союз 12 апреля.

Британский премьер Тереза Мэй попросила Евросоюз отложить "брексит" до 30 июня 2019 года, передает русская служба BBC.

В письме к лидерам ЕС Мэй предложила продлить срок выхода, чтобы за это время парламент смог согласовать соглашение о "брексите" и выход не был "обвальным".

Согласно действующим договоренностям, Великобритания должна покинуть Европейский союз 12 апреля. Условия выхода из ЕС и урегулирования дальнейших отношений до сих пор не утверждены британским парламентом.

Тереза Мэй также заявила, что Британия будет стремиться покинуть ЕС до 23 мая - даты выборов в Европарламент.