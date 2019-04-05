Фотофакт: В Бресте появились плакаты с требованием освободить Моисея Мазько 5.04.2019, 11:35

Против противника аккумуляторного завода в Бресте устроили провокацию.

Вчера портрет участника инициативной группы против строительства аккумуляторного завода под Брестом Моисея Мазько распространяли в социальных сетях, а сегодня он появился на городских улицах, передает «Белсат».

4 апреля началась общественная кампания в поддержку активиста против строительства аккумуляторного завода Моисея Мазько.

Цель компании - добиться освобождения активиста. Вчера некоторые пользователи социальных сетей изменили свои профильные изображения на портрет Моисея Мазько с надписью «Свободу Моисею». А сегодня компания вышла на улицы Бреста.

Портрет активиста рядом с супермаркетом и рынком.

Также активисты призывают людей отправлять письма и открытки на имя Моисея в ИВС Ленинского РОВД Бреста.

Адрес: 224001, Брест, переулок Брестских Дивизий, 9а, ИВС Ленинского РОВД г. Бреста, Мазько Моисею Степановичу.

Напомним, 2 апреля во второй половине дня в машине, в которой ехал активист Моисей Мазько, якобы нашли патроны и взрывчатку.

Против активиста возбудили уголовное дело. Правозащитники и активисты из Бреста считают, что это провокация.

Житель деревни Тельмы Брестского района Моисей Мазько является участником инициативной группы против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Больше года инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта.