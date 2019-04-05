закрыть
5 апреля 2019, пятница, 11:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Эксперимент в Финляндии: получатели базового дохода более счастливы

1
  • 5.04.2019, 11:43
Иллюстрационное фото

Эти люди также более доверяют политикам, политическим партиям, полиции и судам.

Предварительные результаты финского двухлетнего эксперимента с базовым доходом показали, что его участники испытывали меньше стресса и меньше финансовых проблем.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на финский правительственный институт социального страхования Kela, ответственный за вопросы льгот и социального обеспечения.

Эксперимент показал: даже те получатели выплат, которым было трудно свести концы с концами, испытывали меньше стресса.

Еще один интересный вывод: респонденты, которые получили базовый доход, больше доверяли другим людям и общественным институтам - политикам, политическим партиям, полиции и судам.

В то же время эксперимент не показал влияния на готовность получателей выплат взаимодействовать со службой занятости.

В ходе эксперимента в Финляндии 2000 случайно выбранных безработных получали по 560 евро в месяц в течение двух лет, независимо от того, нашли они работу или нет.

Правительство изучало, как будет работать гарантирование выплат тем, кто не может или не желает работать, одновременно с попыткой привлечь их к низкооплачиваемой или временной работе без риска потерять льготы.

Эксперимент завершился 31 декабря 2018 года.

В своих предварительных итогах финское правительство признало, что эксперимент продемонстрировал незначительное влияние на занятость.


популярное за неделю

Мнение

Скотный двор
Скотный двор Ирина Халип
«Яшчэ гукнуцца кату Курапаты!..»
«Яшчэ гукнуцца кату Курапаты!..» Уладзімер Някляеў
Лукашенко никогда не приходил в Куропаты
Лукашенко никогда не приходил в Куропаты Роман Бессмертный
Не выйдзем - прайграем
Не выйдзем - прайграем Максiм Вiнярскi