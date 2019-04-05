Эксперимент в Финляндии: получатели базового дохода более счастливы 1 5.04.2019, 11:43

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Эти люди также более доверяют политикам, политическим партиям, полиции и судам.

Предварительные результаты финского двухлетнего эксперимента с базовым доходом показали, что его участники испытывали меньше стресса и меньше финансовых проблем.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на финский правительственный институт социального страхования Kela, ответственный за вопросы льгот и социального обеспечения.

Эксперимент показал: даже те получатели выплат, которым было трудно свести концы с концами, испытывали меньше стресса.

Еще один интересный вывод: респонденты, которые получили базовый доход, больше доверяли другим людям и общественным институтам - политикам, политическим партиям, полиции и судам.

В то же время эксперимент не показал влияния на готовность получателей выплат взаимодействовать со службой занятости.

В ходе эксперимента в Финляндии 2000 случайно выбранных безработных получали по 560 евро в месяц в течение двух лет, независимо от того, нашли они работу или нет.

Правительство изучало, как будет работать гарантирование выплат тем, кто не может или не желает работать, одновременно с попыткой привлечь их к низкооплачиваемой или временной работе без риска потерять льготы.

Эксперимент завершился 31 декабря 2018 года.

В своих предварительных итогах финское правительство признало, что эксперимент продемонстрировал незначительное влияние на занятость.