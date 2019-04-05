Газовая директива ЕС: конец монополизму Газпрома? 1 5.04.2019, 11:54

Европа усиливает меры по обеспечению энергобезопасности.

Европейский парламент принял скорректированную директиву, регулирующую правила газового рынка ЕС в отношении трубопроводов, протянутых из стран, не входящих в союз, передает «Голос Америки».

Законодательная инициатива напрямую касается, в частности, «Северного потока 2» (Nord Stream 2), который прокладывается из России в Германию.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс в ходе мероприятия, посвященного 70-летию основания НАТО, раскритиковал Берлин за реализацию этого проекта.

«Если Германия продолжит строительство газопровода "Северный поток-2", как сказал президент Трамп, это может сделать экономику Германии буквально заложницей России», – сказал Пенс.

Газовая директива ЕС, очевидно, вступит в силу до запуска «Северного потока – 2», намеченного на конец нынешнего года. Таким образом, проект подпадет под действие закона.

Это означает, что оператором «Северного потока – 2» должна будет стать независимая от «Газпрома» компания, а половина мощности газопровода отойдет под прокачку газа альтернативных поставщиков.

По мнению глава комитета по промышленности, исследованиям и энергетике Европарламента Ежи Бузека, вступление в силу директивы приведет к усилению энергетической безопасности на континенте.

Доработанный текст документа передан в Совет ЕС для окончательного утверждения. Это рассматривается как чисто технический момент. Некоторые вопросы у экспертов вызывает то, как будет осуществляться имплементация отдельных положений директивы.

За разъяснениями журналисты обратились к партнеру консалтинговой компании RusEnergy, аналитику нефтегазового сектора Михаилу Крутихину.

- Как вы оцениваете скорректированный вариант газовой доктрины ЕС, что она принципиально меняет?

- Вокруг этого документа звучит много противоречивых заявлений. В частности, российская сторона утверждает, что ничего там страшного нет, мы обо всем договорились (с Германией), и это нисколько не угрожает проекту «Северный поток-2». В действительности директива ставит «Северный поток-2», а также и «Турецкий поток», в совершенно новые условия. И Газпрому как компании, которая продвигает оба проекта, придется очень много изменять в своих подходах, чтобы соответствовать новым требованиям. В этом нет никаких сомнений. Раньше были разные предположения на этот счет… Германия, например, теперь может предоставлять газовым поставщикам некоторые льготы в плане отступления от норм Третьего пакета (Еврокомиссии) только по проектам, которые уже готовы к моменту вступления в силу новой директивы. А «Северный поток-2» к этому сроку не будет закончен, и поэтому его это никак не касается. Да, Германия по-прежнему вправе предложить какие-то отступления от антимонопольных правил. Но конечное решение остается за Европейской комиссией. К тому же Берлин будет обязан предварительно проконсультироваться с другими членами ЕС. Самолично решать судьбу «Северного потока-2» Германия уже не в состоянии.

- Что в итоге теряет Газпром?

- Ему придется выполнять все требования, которые касаются газопроводов на территории ЕС, а также газопроводов, которые подходят к этой территории из других государств. Согласно директиве необходимо разделить собственников этих газопроводов и поставщиков. То есть, Газпром, который является поставщиком, не может быть собственником трубы. Это первое. Затем требуется ввести независимого оператора, причем, обеспечить полную прозрачность его работы и установить справедливые тарифы на прокачку (газа). А самое главное – нужно обеспечить свободный доступ к трубе посторонних поставщиков. И здесь возникает очень интересная коллизия. Что касается «Турецкого потока», то судя по всему, по нему смогут поставлять газ Азербайджан, Иран или кто-то еще. Что касается обоих «Северных потоков», то, вполне возможно, что Газпрому придется позаботиться об изменении российского закона об экспорте газа, который делает компанию монополистом в данной сфере. И не исключено, что, в конце концов, по этим трубопроводам пойдет газ не только Газпрома, но и других компаний – таких, как Новотек, Роснефть, Лукойл... Так что мы будем иметь абсолютно новую картину, если скорректированная директива вступит в силу. Думаю, самое главное здесь то, что исчезнет монополия Газпрома.

- Это укрепляет энергобезопасность Европы?

- Безусловно, да. Еврокомиссия еще раньше, два с половиной года тому назад, принимала резолюции о том, что для укрепления энергетической безопасности ЕС необходимо принять меры к диверсификации, избавиться от монополизма и получить новые источники получения газа. Директива все это обеспечивает, и потребители смогут выбирать конкурентоспособного и наиболее надежного поставщика. Напомню, Еврокомиссия настроена категорически против любых поблажек в отношении поставок газа Газпромом.

- Получается, что Газпром в итоге получает половину трубопровода по цене целого?

- Пока все выглядит именно так. Посмотрим, что будет дальше.