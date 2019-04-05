Возле Национальной библиотеки установили крест в память о правах человека

Возле Национальной библиотеки установили крест в память о правах человека1
- 5.04.2019, 12:00
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Неизвестные провели акцию после того, как власти снесли кресты в Куропатах.
Возле Национальной библиотеки неизвестные поставили символический крест, сообщает nn.by.
«Здесь похоронены солидарность, права человека, память, судебная система, имидж МВД, вера, надежда, любовь, гордость. 1944—2019», — написано на прикрепленной к кресту табличке.
Напомним, что вчера власти снесли кресты по периметру Куропат.
Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.
1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.
Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в интервью Charter97.org призвал выйти в воскресенье 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.