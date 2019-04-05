Гриценко: Решение по Зеленскому приму после встречи «глаза в глаза» 5.04.2019, 12:09

Анатолий Гриценко

Политик хочет убедиться искренности намерений фаворита президентской гонки в Украине.

Кандидат в президенты Украины, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко в интервью "Украинской правде" заявил, что определится с решением, поддерживать ли ему во втором туре выборов президента шоумена Владимира Зеленского или нет, только после встречи с ним "глаза в глаза".

Отвечая на вопрос журналиста, готов ли он стать частью команды Зеленского, Гриценко сказал:

"Не могу сейчас сказать. Смогу после встречи с ним глаза в глаза. Это, по факту, человек, получивший шанс стать главой государства. И вопрос страны, народа – это сейчас вопрос №1. И для нас, и для зарубежных партнеров, которые сейчас немного так глаза раскрыли. Должна быть какая-то ясность".

Гриценко сказал, что ему надо "почувствовать" Зеленского.

"И если я увижу искренность намерений, если поотпадают полугрязные истории, которые гуляют, если я смогу убедиться, что это для страны может стать определенным шансом, то тогда я буду озвучивать какие-то свои советы", – подчеркнул он.

Гриценко отметил, что относится к Зеленскому в целом положительно.

"Я видел его как профессионала своего дела. Да, мне что-то нравится, что-то не нравится, но в целом оценка положительная. Но сейчас у него совсем другая ипостась. В этой ситуации люди, которые будут на ключевых направлениях и постах, чрезвычайно важны. Я хочу услышать, кто это будет и что они будут делать. Тогда я смогу для себя принять сознательное решение, что делать по своей поддержке или не поддержке, публично или не публично", – добавил лидер "Гражданской позиции".

Он сказал, что уже договорился о встрече с Зеленским.

31 марта в Украине прошли очередные президентские выборы. В них приняли участие 39 кандидатов. Явка избирателей составила 62,8%.

Согласно данным обработки Центральной избирательной комиссией Украины 100% электронных протоколов, у шоумена Владимира Зеленского 30,24% голосов, у действующего президента Петра Порошенко – 15,95% голосов. На третьем месте – лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко (13,4%), на четвертом – внефракционный нардеп, основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11,67%), на пятом – Гриценко (6,91%), на шестом – бывший начальник Главного управления военной разведки Минобороны, экс-председатель Службы безопасности Игорь Смешко (6,04%).

Гриценко сообщил, что больше не будет баллотироваться в президенты.