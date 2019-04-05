Власти белорусской Речицы объяснили, почему улицу поэта Мицкевича переименовали в улицу чекиста 5.04.2019, 12:20

Адам Мицкевич

Картина Валентия Ваньковича/Фото: charter97.org

Евгений Мицкевич был комиссаром юстиции в Речице.

В Речицком районном «совете депутатов» объяснили, что была исправлена техническая ошибка, сделанная в 1959 году, передает «Радыё Свабода».

Тогда улицы называли просто фамилиями людей, без имени. И, называя улицу именем Мицкевича, имели ввиду не известного поэта Адама, а большевистского революционера и чекиста Евгения.

К 1959 года улица эта называлась Руднянской, в 1959-м ее переименовали в улицу Мицкевича. Позже, когда на вывесках стали писать имена, никто не задумался, стали писать «улица Адама Мицкевича», рассказала журналистам главный специалист Речицкого районного «совета депутатов».

«Совсем недавно Речицкий совет старейшин обратила внимание «депутатов», что улица тогда называлась не в честь знаменитого писателя Адама Мицкевича, а в честь основателя Советской власти в Речице Евгения Мицкевича.

Сделали запрос в архив, нашли протокол заседания исполкома 1959 году. Там рассматривался вопрос про увековечение памяти Евгения Мицкевича. Было принято решение переименовать улицу Руднянскую в улицу Мицкевича. И объяснение, что улица названа в честь первого председателя Речицкого городского совета, что в 1917 году Евгений Мицкевич возглавлял Речицкий уездный революционный комитет, был комиссаром юстиции в Речице.

Так что была исправлена техническая ошибка», - пояснила главный специалист Речицкого районного «совета депутатов».