В Израиле прошел пикет солидарности с защитниками Куропат 5.04.2019, 12:47

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Пикет прошел у памятника лидеру Еврейского антифашистского комитета Соломону Михоэлсу.

В Израиле состоялся одиночный пикет солидарности с защитниками Куропат. Представитель белорусского общества Борис Давид Болте пришел с бело-красно-белым флагом к памятнику Соломону Михоэлсу, Вениамину Зускину и членам Еврейского антифашистского комитета.

«Это памятник, который был поставлен нашей местной властью. Он находится на площади имени Соломона Михоэлса, который, как известно был убит в Минске МГБ - тем же органом, который убивал людей в Куропатах, где сейчас проходит акция по уничтожению Народного Мемориала», - говорит Борис Давид Болте.

Также у израильского памятника появился плакат «Руки прочь от Куропат!»

Напомним, что вчера власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в интервью Charter97.org призвал выйти в воскресенье 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.