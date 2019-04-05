Цены пошли вверх: Что и почем предлагают сейчас в новостройках Минска 7 5.04.2019, 13:04

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Сейчас рынок вторичного жилья находится в состоянии плато.

Цены остаются на одном уровне — не снижаются и не растут. А вот новостройки прибавляют в цене. Речь о жилье класса стандарт, поскольку если в столице что-то и строится класса эконом, то в основном для очередников. А последующие два года экономжилье и вовсе будет строиться только для многодетных нуждающихся. Поэтому tut.by изучил свежие апрельские предложения от столичных застройщиков на новостройки. Цены и варианты — в материале.

Уксовские квартиры от 990 долларов за «квадрат»

С 5 апреля стартуют продажи второй очереди строительства в доме № 1, который возводит УКС Центрального района в квартале улиц Грушевской, Папанина и Щорса. Это будут два монолитно-каркасных дома на 550 квартир и паркинг на 510 машино-мест.

На первый дом уже выходили несколько проектных деклараций с ценами от 990 до почти 1400 долларов за «квадрат». Сейчас госзастройщик предложил очередную партию квартир в нем, с машино-местами и без.

Без машино-места:

— 5 однокомнатных квартир площадью 44,95 м² по цене квадратного метра 1200 долларов в эквиваленте при единовременной оплате и 1300 — в рассрочку;

— 5 двухкомнатных квартир площадью 73,48 м² по цене квадратного метра 1180 долларов при единовременной оплате и 1280 — в рассрочку.

С машино-местом:

— 5 трехкомнатных квартир площадью 91,80 м² с машино-местом по цене «квадрата» 990 долларов при 100%-ной оплате и 1090 — в рассрочку. Стоимость машино-места — 6700 долларов в эквиваленте при 100%-ной оплате и 6800 — в рассрочку. Общая стоимость квартиры с машино-местом при 100%-ной оплате — 97 582 доллара в эквиваленте, в рассрочку — 106 862 доллара;

— 10 однокомнатных квартир площадью 41−42 м² с машино-местом. Цена квадратного метра — 1150 долларов при 100%-ной оплате и 1250 — в рассрочку. Стоимость машино-места — 6700 долларов в эквиваленте при 100%-ной оплате и 6800 — в рассрочку. Общая стоимость квартиры с машино-местом при 100%-ной оплате — 54,2−55,4 тысячи долларов в эквиваленте; в рассрочку — 58,4−59,7 тысячи долларов;

— 10 двухкомнатных квартир площадью 65−66 м² с машино-местом. Цена квадратного метра — 1130 долларов при 100%-ной оплате и 1230 — в рассрочку. Цена машино-места — 6700 долларов в эквиваленте при 100%-ной оплате и 6800 — в рассрочку. Общая стоимость квартиры с машино-местом при 100%-ной оплате 80,8−81,6 тысячи долларов в эквиваленте, в рассрочку — 87,5−88,3 тысячи долларов.

Дом № 1 будет трехсекционным, 17-этажным, на 228 квартир. Для дольщиков предлагаются квартиры как с машино-местами, так и без них.

Документы для заключения договоров будут приниматься с 5 апреля по адресу: ул. Гвардейская, 7.

ЖК «Петровщина» — от 1200 долларов

С 1 апреля у «Айрона» стартовали продажи квартир во втором доме на Петровщине. Цены по сравнению с первым домом, который продавали в прошлом году, выросли. Разница за «квадрат» составила до 220 долларов при 100%-ной оплате.

Вот какие квартиры сейчас предлагает застройщик во втором доме при 100%-ной оплате (в течение трех банковских дней):

— однокомнатные площадью 40 м² — 1320 долларов;

— двухкомнатные площадью 52−53 м² — 1320 долларов;

— двухкомнатные площадью 58−59 м² — 1320 долларов;

— трехкомнатные квартиры 72 и 76 м² — 1200 долларов.

Цены в рассрочку:

— однокомнатные площадью 40 м² — 1350 долларов;

— двухкомнатные площадью 52−53 м² — 1350 долларов;

— двухкомнатные площадью 58−59 м² — 1350 долларов;

— трехкомнатные квартиры 72 и 76 м² — 1250 долларов.

Дом № 2 каркасно-блочный. В квартирах выполняется стяжка пола и штукатурка стен, а также разводка электрики с установкой розеток и выключателей, подводка оптоволокна. Процент строительной готовности дома на 01.04.2019 составляет 15%. Окончание строительства — 4-й квартал 2020 года.

Застройщик также предлагает разработку дизайн-проекта квартир, ремонт и отделку с высоким качеством в оптимальные сроки и 5-летней гарантией по цене ниже рыночной и оплатой в белорусских рублях.

ЖК у метро «Михалово» — от 1125 долларов

Компания-застройщик «10 УНР-инвест» строит жилой комплекс на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Гурского — это прямо у метро «Михалово». Застройщик уже сдал три дома-столбика с малометражными квартирами. Ориентировочно с 10−11 апреля начнутся продажи квартир в новом десятиэтажном доме.

Предварительные цены уже есть. Стоимость «квадрата» при первоначальном взносе 30% и погашении остальной суммы в течение четырех месяцев:

— однокомнатные квартиры 41−59 м² — 1325−1350 долларов;

— двухкомнатные квартиры 59,7−79,4 м² — 1150−1275 долларов;

— трехкомнатные квартиры 84−97 м² — 1125−1150 долларов.

При рассрочке платежей (через 4 месяца после заключения договора):

— однокомнатные квартиры 41−59 м² — 1425−1450 долларов;

— двухкомнатные квартиры 59,7−79,4 м² — 1250−1375 долларов;

— трехкомнатные квартиры 84−97 м² — 1225−1250 долларов.

Дом монолитно-каркасный, трехподъездный, десятиэтажный. Сдача в эксплуатацию — 2020 год.

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Как видим, цены на новостройки пошли вверх. Разницу с прошлым годом посчитать легко: например, самая большая «однушка» (58,6 м²) из дома-столбика ЖК у метро «Михалово» стоила в прошлом году 58,6 тысячи долларов, по 1000 долларов за квадратный метр при 100%-ной оплате. Сейчас в строящемся десятиэтажном доме такая же «однушка» (59,3 м²) обойдется уже в 80,1 тысячи долларов, по 1350 за «квадрат» без рассрочки. Разница — 21,5 тысячи долларов. Правда, тут надо учесть, что строящийся дом не высотка и квартир на этаже вдвое меньше.

Двухкомнатная квартира у «Айрона» площадью 59 м² в ЖК «Петровщина» еще в прошлом году стоила 64,9 тысячи долларов, по 1100 за «квадрат» при 100%-ной оплате. Сейчас такая квартира обойдется уже в 77,9 тысячи долларов, по 1320 за квадратный метр и при 100%-ной оплате. Разница — 13 тысяч долларов.

УКС Центрального района в последней проектной декларации, наоборот, немного снизил цены, но тут надо понимать, что большая часть квартир в доме продается с машино-местами, а это плюс к цене квартиры 6,7 тысячи долларов.