Президент Румынии объявил темы референдума 5.04.2019, 13:12

Клаус Йоханнис

Фото: telegraf

Плебисцит запланирован на 26 мая.

Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил тему референдума, который он планирует провести 26 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Йоханнис предлагает спросить граждан, стоит ли запретить амнистию и помилование за коррупционные действия, а также нужно ли принять меры, которые не позволят правительству принимать чрезвычайные указы о преступлениях, наказаниях и изменениях в судебной системе. Теперь консультации по вопросам референдума должен провести парламент.

Два года назад Йоханнис начал процедуру референдума по вопросам антикоррупционного законодательства, и в прошлом месяце сказал, что плебисцит должен состояться в тот же день, что и выборы в ЕС.

Йоханнис пытается помешать решению правящих социал-демократов (СДП) изменить законодательство в сфере судопроизводства с помощью чрезвычайного указа.

В Европейской комиссии критикуют Румынию за отсутствие прогресса в проведении судебной реформы, попытках протолкнуть правовые изменения, которые ослабляют независимость судебной власти, и помочь политикам, обвиненным в коррупции, в частности высшим должностным лицам PSD, таким как председатель партии Ливиу Драгня.