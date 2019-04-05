Фотофакт: Заголовки мировых СМИ о разрушении крестов в Куропатах 10 5.04.2019, 13:20

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Скандал с разрушением крестов в Куропатах попал в новостные ленты мировых СМИ.

Они пишут о задержаниях и поваленных экскаватором крестах в урочище под Минском. «Благоустройство» урочища вышло боком для имиджа белорусских властей, передает «Белсат».

4 апреля утром в урочище Куропаты по приказу властей коммунальщики демонтировали 70 деревянных крестов, которые ранее активисты установили в знак памяти жертв сталинских расстрелов. Кресты вырвали из земли, поломали, погрузили на трактор с номером, обмотанном тряпкой. Официально это назвали «благоустройством» урочища.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в интервью Charter97.org призвал выйти в воскресенье 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.