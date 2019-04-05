Длинный список провалов Путина 6 5.04.2019, 13:24

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Россия вступила в полосу неудач.

В интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung заместитель помощника государственного секретаря в бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Кристофер Робинсон говорит о выходе из договора о РСМД и опасности, исходящей от России (перевод – inopressa.ru).

"Мы, как и прежде, надеемся на пересмотр Москвой ее взглядов. Но Россия по-прежнему нарушает договор и создает целые ракетные батальоны. В любом случае нам должно быть ясно одно: мы имеем дело с настоящей угрозой, исходящей от России,- с договором или без него. И эта угроза направлена не только на США, она направлена, прежде всего, на Европу. Мы до последнего хотели сохранить жизнь договора, но мы посчитали, что лучший вариант - как для безопасности Соединенных Штатов, так и для безопасности Европы - это выйти из договора", - заявил дипломат.

"Я думаю, для Владимира Путина речь просто идет о том, чтобы показать, что Россия - великая держава, которая встает на пути Запада, - считает Робинсон. - Он против нашей системы, против наших ценностей, против европейской архитектуры коллективных систем сотрудничества. Но я задаюсь вопросом, зачем Кремль вкладывает все эти деньги в разработку новых боевых комплексов и вооружение? Разве Путин не видит, что российское население вообще-то хочет повышения пенсий? Улучшения условий и качества жизни, социального обеспечения? В России многие недовольны социальной и экономической ситуацией. Поэтому я не думаю, что российское население заинтересовано в этом вооружении. Я думаю, что население было бы намного более заинтересовано в улучшении отношений с США и Европой".

"Лист провалов Путина сегодня очень длинный: неудачная попытка путча в Черногории, тщетная попытка подорвать переговоры между Северной Македонией и Грецией. В любой другой стране подобная серия внешнеполитических неудач привела бы ко внутриполитическим проблемам", - уверен собеседник издания.

"Украина стала крупнейшим провалом Путина, - добавил Робинсон. - Если он намеревался воспрепятствовать тому, чтобы Украина вышла на западную орбиту, то своей агрессией, направленной против Киева, Москва добилась обратного - Киев явно берет курс на Запад, Украина приняла решение в Пользу Европы и против России. Лучший путь для того, чтобы перечеркнуть цели России на Украине, - это содействовать тому, чтобы Украина пришла к экономическому и политическому успеху".

Говоря о контактах Кремля с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и поддержке Москвой правопопулистских партий в Европе, Робинсон подчеркнул: "Политическое влияние - это часть гибридной войны. Глава российского генштаба Валерий Васильевич Герасимов дал понять, что гибридная война - это часть российской доктрины. В США мы называем это просто "злонамеренным влиянием". Оно принимает форму пропагандистских кампаний, политического вмешательства, киберкампаний".

"Мы вступили в эру вновь пробудившегося соперничества крупных держав. Россия и Китай противопоставляют себя Западу. Обе державы выступают против нашей системы ценностей, наших принципов и против миропорядка, который установился после окончания Второй мировой войны. Но Россия - держава, переживающая упадок, - которая, правда, все более агрессивно реагирует на этот упадок. Мы должны противостоять этой агрессии как трансатлантическое сообщество", - заявил Робинсон.