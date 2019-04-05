Какой будет погода в выходные 5.04.2019, 13:32

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В ближайшие сутки на территории Беларуси сохранится влияние антициклона.

Однако в воскресенье в отдельных районах пройдут дожди. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

6 апреля, в субботу, будет преимущественно без осадков. Минимальная температура воздуха ночью в основном составит −4…+2°С, в юго-западных районах она не опустится ниже +3…5°С, днем максимальная температура по республике составит +9…15°С.

7 апреля, в воскресенье, под влиянием малоактивного фронта в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью в основном −1…+6°С, по северо-востоку местами при прояснениях она понизится до -3°С, а максимальная температура днем составит +10…15°С.

В понедельник, 8 апреля, местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +2…7°С, максимальная температура днем +9…16°С, а по югу страны воздух прогреется до +17…18°С.