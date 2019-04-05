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Пакет НАТО в поддержку Украины в Черном море содержит секретные пункты

  • 5.04.2019, 13:43
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Альянс будет действовать в регионе без оглядки на Россию.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что пакет мер для поддержки Украины в Черном море, согласованный министрами иностранных дел стран НАТО, содержит конфиденциальные вопросы, сообщает УНИАН.

Климкин напомнил, что утвержденный пакет мер НАТО для поддержки Украины в Черном море предусматривает проведение наблюдения, военное присутствие, поддержку украинских Военно-морских сил и береговой охраны.

"Для меня очень важно, поскольку мы это обсуждали четыре месяца с НАТО, - НАТО не будет спрашивать Россию, что можно нам совместно делать и что мы должны делать в Черном море. Мы просто будем это делать. Никто не будет спрашивать и говорить: это возможно, а это невозможно ", - заявил министр.

"Крым является украинским. Соответственно, проход должен быть свободным и через Керченский пролив, и навигация в Азовском море должна осуществляться в соответствии с принципами международного права. То есть никто не будет спрашивать насчет ведения наблюдения с моря, с воздуха и из космоса. Никто не будет спрашивать об усилении военного присутствия. Никто не будет спрашивать по учениям, которые запланированы. Никто не будет спрашивать по усиленному присутствию военно-морских сил НАТО. Никто не будет спрашивать Россию по поводу развития береговой охраны, обмена информацией", - подчеркнул Климкин.

"Есть, конечно, несколько конфиденциальных вещей, о которых я говорить не буду, но это очень важный пакет, поскольку он содержательный. Это не только политические заявления по нашей поддержке", - пояснил Климкин.

4 апреля в Вашингтоне страны Альянса согласовали меры по усилению безопасности в Черноморском регионе.


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