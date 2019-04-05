Кремль меняет куратора сепаратистов на Донбассе 5.04.2019, 13:54

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У руководства РФ возникли претензии по «работе» на этом направлении.

Алексей Филатов, курирующий в администрации президента России работу с так называемыми «народными республиками Донбасса», станет исполняющим обязанности управления Кремля по приграничному сотрудничеству. Об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о предстоящей отставке нынешнего главы этого управления Олега Говоруна, которого называют одним из приближённых помощника президента России Владислава Суркова, курирующего в Кремле вопросы Украины.

Филатов ранее занимался взаимодействием с самопровозглашенной Южной Осетией, а в прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал заниматься «ДНР» и «ЛНР».

Два источника РБК утверждают, что у Кремля возникали «претензии к работе по украинскому направлению». Другие источники, впрочем, настаивают, что Говорун уходит «по семейным обстоятельствам».

Управление по приграничному сотрудничеству – это бывшее управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В прошлом году Владимир Путин реорганизовал его, сократив его штат. Однако новое управление, как утверждается, продолжило курировать сепаратистов востока Украины.

Среди последних появившихся в СМИ и телеграм-каналах, близких к Кремлю, сообщений о планах России в отношении «ДНР» и «ЛНР» – подготовка к раздаче российских паспортов населению неподконтрольных Украине районов Донбасса. Дмитрий Песков заявил, что ему об этих планах ничего не известно.