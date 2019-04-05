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«Люди уезжают - и вряд ли вернутся»

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  • 5.04.2019, 13:58
  • 3,077
Фото: tut.by

В Могилеве дом залило горячей водой: прорвало трубы.

«В доме постоянно были перебои с горячей водой — вот, видимо, решили отдать за все время», — все равно шутит в комментарии tut.by могилевчанин Максим. Его квартиру и еще как минимум с десяток других в подъезде многоэтажки № 4 на улице Крыленко в Могилеве затопило кипятком рано утром 5 апреля. Сейчас дом оцеплен, на месте работает аварийная бригада.

Житель дома Сергей рассказал, что лично он за последние полгода 7 раз обращался с жалобами на отсутствие горячей воды и отопления. Причем батареи были холодными в морозы. И вот утром 5 апреля супруга позвонила ему и сказала, что квартира и как минимум весь подъезд залиты водой.

— В квартирах же теперь жить невозможно! — рассказал Сергей. — И что самое интересное, трубы прорвало где-то в 07.30, и в течение часа никто никак на это не реагировал. По номеру 115 не дозвониться, в ЖЭУ — тоже.

ВИДЕО

Еще один житель дома Максим подтверждает: квартиры для жилья непригодны. Горячей водой залило и лестничные пролеты.

— Я застал «ниагарские водопады» и в подъезде, и у себя в квартире. У меня натяжной потолок собрал, наверное, 800 литров воды. У других, думаю, все так же. Из двух квартир выехали люди — квартиросъемщики. Не думаю, что они туда вернутся.

Ранее коммунальники предупреждали, что 4 апреля в Могилеве будут проходить испытания теплосетей и могут возникнуть перебои с горячей водой и отоплением. В диспетчерской службе «Могилевэнерго» рассказали, что испытания завершились 4 апреля, в 21.30, и если в доме прорвало трубы, то отношение к этому имеет обслуживающая организация. В случае с Крыленко, 4 — ЖРЭУ Ленинского района.


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